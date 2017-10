India Martínez, herida leve tras sufrir un robo y correr tras los ladrones

La cantante cordobesa India Martínez, en activo desde la década pasada y una de las más exitosas de nuestro país (su último álbum lanzado el pasado otoño fue número 1 en España y disco de oro), ha acudido a las redes sociales para contar que ha sufrido un atraco. “No entiendo que aún haya individuos que interrumpan la paz de uno atracándote por la calle y llevándose todo lo que tienes encima sin escrúpulo! Penoso!‬ Aprovecho este escaparate no para que me vean frágil y herida, sino, para decirles que sólo dan pena, que son unos miserables cobardes, y que tarde o temprano uno tiene lo que se merece… Al menos no pasó nada más grave. Si me encuentro herida es porque impulsivamente protegí lo mío y les perseguí. No hubo éxito y quedé tendida en la carretera, pero no queda otra que levantarse y hacerse más fuerte. 💪🏽 Todo está bien familia!!”

India ha recalcado que no fue un robo con violencia ni una agresión, sino que estaba sentada en un banco en una zona peatonal con una amiga, cuando desde una moto negra le tiraron de la mochila. “Llena de rabia e impotencia, mi reacción fue seguirlos corriendo e intentar detenerlos, iba muy cerca de la moto y con mucha velocidad tras ellos. En ese último intento de alcanzarlos perdí pie y acabé arrastrada por el asfalto. De ahí las heridas”.

Una vez que ha comprobado que la noticia ha aparecido en los medios, ha dicho que no quiere que se magnifiquen los hechos y que en una comisaría de Madrid ha aparecido la mochila con su documentación. Posteriormente ha mostrado su herida.

Después de la preocupación que me habéis demostrado tener todos, y muy agradecida, os enseño la herida para que veáis que todo evoluciona muy bien #TodoNosHaceMásFuertes Una publicación compartida de India Martinez (@india_martinez_oficial) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 5:41 PDT