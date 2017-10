La canción del día: ‘Voy’ de Mueveloreina, la improbable mezcla de Manu Chao y Tequila funciona

Una de las canciones más contagiosas de nuestra playlist de novedades semanales es la nueva de Mueveloreina, que algunos llevamos canturreando en nuestra cabeza todo el finde “non stop”. Lo definían en su Facebook como “el himno de los de la mochila a cuestas y los destinos sorpresa. Porque no hay nada como ir, sin saber a dónde…” y eso es lo que nos cuenta la letra: “no importa mi destino, yo quiero salir (…) sin importarme adónde voy, ni qué será de mí”, que contiene citas a lugares como Medellín, Polonia, Roma o París.

El dúo formado por Karma Cereza y Joaco J Fox alterna aquí protagonismo vocal, con él encargándose del martilleante estribillo “no sé pa dónde voy pero voy”, que aparece nada más comenzar la canción, y de ese gancho que referencia a estilos como la cumbia, el mambo o el techno.

Mueveloreina han tocado palos como el reggaetón (‘Vivas’), el trap (‘Cheapqueen’), el sonido Die Antwoord (‘I Want It All‘) o el electro urban (‘Paradiso‘). ‘Voy’ es su muestra definitiva de versatilidad, pues si el carácter nómada de su letra podríamos vincularlo al Manu Chao de ‘Desaparecido’ (este naturalmente con connotaciones políticas), la melodía es tan efectiva e inmediata como la de ‘Salta’ de Tequila. Con la tontería, el grupo cuenta ya con una decena de canciones llamativas, que estarán presentando en vivo la semana que viene en Monkey Week.