Haim vuelven a bailar en el vídeo de ‘Little of Your Love’

Haim estrenan hoy vídeo para una de las canciones de su segundo disco, un ’Something to Tell You’ que no se está vendiendo tan bien como el primero, pero que no por ello es peor.

La prueba la tenemos en este temazo llamado ‘Little of Your Love’ de corte Motown que explota la faceta “girl group” de las hermanas californianas. Curiosamente, un remix de BloodPop (Justin Bieber, Lady Gaga) de este tema continúa siendo su canción más escuchada en Spotify, pero ellas por supuesto defienden la original, que contaba con la muy reconocible producción de Ariel Rechtshaid y el ex Vampire Weekend Rostam Batmanglij.

Su colega Paul Thomas Anderson vuelve a dirigirlas aquí coreografiadas en compañía de un considerable grupo de amigos y amigas. Toda una fiesta que contrasta con el que fuera el primer adelanto del largo, la balada ‘Right Now’, y que recuerda más bien a la de ‘If I Could Change Your Mind’ de su álbum anterior.

Haim subían la semana pasada también a su canal de Youtube lo que han llamado ‘Valentine’. Se trata de un vídeo de 14 minutos en el que tocan tres temas de su álbum nuevo, ‘Right Now’, ‘Something to Tell You’ y ‘Nothing’s Wrong’.