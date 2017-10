Morrissey estrena varias canciones y pide que “se libere a Cataluña de España”

Morrissey ha hecho un concierto de presentación de su próximo disco, a la venta en noviembre, para la BBC. Puede escucharse al completo online e incluye temas de su pasado como ‘You Have Killed Me’ o ‘Istanbul’ pero también pistas nuevas como el single ‘Spent the Day in Bed’ y canciones que estarán incluidas en ‘Low In High School’ pero aún no se conocían. Los temas nuevos que ha tocado son ‘I Wish You Lonely’, ‘When You Open Up Your Legs’, ‘Home Is a Question Mark’ y ‘Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage’.

El cantante también está siendo noticia por los comentarios políticos que realiza durante el show. Antes de interpretar la antitaurina ‘The Bullfighter Dies’ ha tenido tiempo de referirse a la crisis catalana de manera indirecta (“Liberad a Cataluña de España. Liberad a los toros de España. Liberad a todo el mundo de España”). Curiosamente en su disco hay un tema llamado ‘Who Will Protect Us from the Police?’. Y también ha tenido unas palabras para la activista anti-Islam Annie-Marie Waters. “Me sorprendió mucho el otro día, fue interesante ver a Anne-Marie Waters al frente de UKIP (UK Independence Party). Ah no, que las elecciones estaban amañadas. Lo siento, lo había olvidado”. Una nueva polémica que avivará las acusaciones de racismo que ha recibido desde siempre Morrissey.

Os dejamos con el repertorio del concierto, muy útil para ir directamente a las nuevas. El concierto puede oírse a partir de las 2 horas de este podcast.

You Have Killed Me

I Wish You Lonely

Spent the Day in Bed

Speedway

Istanbul

Ganglord

Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage

Back on the Chain Gang

World Peace Is None of Your Business

The Bullfighter Dies

When You Open Up Your Legs

Jack the Ripper

Home Is a Question Mark