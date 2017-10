Cancelado el concierto de Clap Your Hands Say Yeah en Barcelona por la huelga del 3-0

La Sala Apolo de Barcelona comunica que se suma a la huelga convocada este martes 3 de octubre en Cataluña. Por este motivo el show de Clap Your Hands Say Yeah se cancela, si bien se está tratando de buscar una nueva fecha con el grupo, que sí actuará en Valencia el día 4 de octubre, en Murcia el 5 y en Madrid el día 6.

Esto dice el comunicado remitido a la prensa en catalán, castellano e inglés: “Apolo se adhiere al paro general convocado el 3 de octubre con motivo de la violencia y represión que sufrió ayer la población de Cataluña. Por este motivo queda cancelado el concierto de Clap Your Hands Say Yeah programado mañana martes. Estamos buscando nuevas fechas con ayuda del grupo para poder ofrecer a los fans un nuevo concierto en breve. En los próximos días anunciaremos más información”. Entre los artistas internacionales que han condenado la violencia de las cargas policiales este domingo 1 de octubre con motivo de la celebración de un referéndum por la independencia considerado “ilegal” por el Gobierno central, están Alex Kapranos o Björk, que ha recuperado su himno ‘Declare Independence’.

Clap Your Hands Say Yeah presentaban en este tour su último disco ‘The Tourist‘. Podíamos hablar con Alec sobre él y el estado de la música pop en una interesante entrevista que puedes leer aquí.