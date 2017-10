Daphni saca disco este viernes y adelanta un tema, ‘Carry On’

Caribou no saca disco desde el maravilloso ‘Our Love‘ que encabezó nuestra lista de mejores discos de 2014. Sin embargo, Dan Snaith ha seguido en activo tanto de gira como con otro de sus alias y hoy mismo anuncia un nuevo largo como Daphni que saldrá tan pronto como este mismo viernes día 6 de octubre. Hoy comparte también a través de las plataformas de streaming el sentido adelanto llamado ‘Carry On’, con el sonido marca de la casa, y también portada del disco y tracklist, revelando este último que conocemos una canción más de este disco, ‘Vulture’, que aparecía en internet a finales de 2015.

El álbum se llama ‘Joli Mai’ y sucede a ‘Jiaolong’, editado en 2012. En 2011 publicó varios 12″ con este alias y en 2014 toda una rareza, un ‘Julia / Tiberius’ en el que se hizo acompañar por Owen Pallett, que no aportó su reconocible voz pero sí su violín.

Estas serán las 12 composiciones del disco nuevo que sale este viernes. Entre sus próximas fechas en vivo, hay un par en los míticos Berghain y Lux Interior, para quienes nos leáis desde Berlín o Lisboa.

01 Poly

02 Face to Face

03 Carry On

04 Vulture

05 Xing Tian

06 Vikram

07 Tin

08 The Truth

09 Hey Drum

10 Medellin

11 Joli Mai

12 Life’s What You Make It