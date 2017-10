Hit de ayer: ‘Here Comes My Girl’ (1979) de Tom Petty & The Heartbreakers

Confirmada la desgraciada noticia de anoche, toca ahora mirar atrás y dedicar un merecido tiempo al legado que Tom Petty nos ha dejado, un cancionero lleno de belleza: rock and roll excitante y a la vez con muchísima sensibilidad, lleno de elegancia, y con una capacidad especial para evocar sueños de individualidad, de la eterna lucha y desamores adolescentes, de escapar a un lugar mejor. Muchos de esos elementos que a su contemporáneo Bruce Springsteen le hicieron mundialmente popular y a Petty un poco menos, aunque para varias generaciones (especialmente en Norteamérica) haya significado incluso más, como desde anoche se ha ido haciendo patente en Twitter y otras redes.

Música de esa ideal como fondo sonoro en multitud de películas, por su carácter evocador y aventurero. ¿Un ejemplo? La espléndida ‘American Girl’ de su disco de debut (1975) ha aparecido a lo largo de las décadas en media docena de películas y series, incluyendo ‘El silencio de los corderos’ o la reciente ‘The Handmaid’s Tale’.

Los ingredientes musicales del sonido de Tom Petty son, eran, una combinación ganadora: armonías vocales muy Byrds, una voz que parecía el producto de cruzar a Bob Dylan con Roger McGuinn, guitarras Rickenbacker punzantes que anticipaban el power pop nuevaolero…. todo ello mezclado con el romanticismo exacerbado del rock 70s al más puro estilo de Springsteen o Mink DeVille. Si a ello añadimos melodías inspiradísimas en la tradición de los Beatles y esa aguda capacidad para sintetizar pequeñas viñetas costumbristas y personajes norteamericanos, se puede entender mejor su importancia e impacto.

Petty también tuvo la capacidad de adaptarse a cada década con gran acierto: en los 70 fue una figura esencial del rock de la nueva ola pero no se quedó estancado en ese sonido, y en los 80 consiguió navegar en los sonidos comerciales hasta culminar con una obra maestra del sonido Jeff Lynne (productor): ‘Full Moon Fever’, uno de sus discos fundamentales. La guinda de esa fase fue, por supuesto, tener el honor ser el miembro más joven del supergrupo The Traveling Wilburys.

Igualmente, en los 90, asociado a Rick Rubin, hizo varios discos fundamentales en su carrera, de los que destaca especialmente el semi-acústico ‘Wildflowers’, que lo recolocaba en la nueva década en un lugar muy destacado y merecido dentro de esa categoría de reciente cuño, el sonido Americana. A partir de ahí, consolidado ya como un músico consagrado, continuó haciendo discos bien dignos en las siguiente década y media, hasta el interesante ‘Hypnotic Eye’ de hace tres años.

Hoy traemos a esta sección una joya oculta de su tercer disco (el esencial ‘Damn the Torpedoes’), que fue single pero que suele recordarse menos: la extra-romántica ‘Here Comes My Girl’.

La canción es una combinación perfecta de tonos contrapuestos: en las estrofas, afiladas guitarras contoneantes (el gran Mike Campbell siempre fiel acompañante) con una secuencia de acordes que sube y baja levemente amenazante, y partes vocales habladas llenas de alienación (“sabes, a veces no sé por qué pero me parece que en esta vieja ciudad no hay esperanza…”). Todo ello creando una tensión que se resuelve en los estribillos, con dos simples pero satisfactorios acordes en secuencia, y la llegada de todos los elementos románticos que aguardaban en la retaguardia: pianos, ráfagas de órgano Hammond, y byrdsianas armonías vocales envolviendo esa dulce melodía de tono adolescente: “Aquí llega mi chica / tiene una pinta genial / ella es todo lo que necesito esta noche”. Un estribillo que coincide en acordes y casi en melodía – en una especie de guiño actualizado- con el ‘Here Comes the Night’ de los Them de Van Morrison.

Tom Petty tiene muchísimos rincones más por descubrir: la excelente ‘Refugee’, los maravillosos singles de ‘Full Moon Fever’ e ‘Into The Great Wide Open’, su dúo con Stevie Nicks ‘Stop Draggin’ my Heart Around’, el disco que produjo a Del Shannon en 1981 -delicioso y muy desconocido-, ‘End of the Line’ de los Traveling Wilburys, ‘Accused of Love’ de su disco de 1999 ‘Echo’, ‘Something Good Coming’ de su disco de 2010 ‘Mojo’, delicias casi country como ‘To Find a Friend’ del ‘Wildflowers’, o casi todo lo que tocó y cantó con los Heartbreakers en su tour de 1986 con Bob Dylan.