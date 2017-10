The Breeders presentan su primer tema en 8 años, ‘Wait in the Car’, de 2 minutos

The Breeders vuelven hoy tras 8 años de parón discográfico. El grupo se había reunido en 2013 para celebrar con una gira los 20 años de ‘Last Splash’, el disco que contenía su gran clásico ‘Cannonball’, entre otras canciones, pero no sacaba nada desde el EP ‘Fate to Fatal’ de 2009, que sucedía al que es su último disco hasta ahora, editado en 2008.

El tema dado a conocer hoy dura 2 minutos, es tan urgente como cabría esperar y recibe el nombre de ‘Wait in the Car’. Su sello en España recalca que Kelley Deal, Kim Deal, Jim Macpherson y Josephine Wiggs, presentes en este nuevo tema, lo estuvieron en el mencionado ‘Last Splash’, es decir, estamos hablando de la formación clásica. También se indica que están trabajando en más nueva música y que una serie de 7″ del grupo se avecina. Habrá uno disponible en la inminente gira de la banda que arranca este mes, en este caso incluyendo una versión de ‘Archangel’s Thunderbird’ de Amon Düül II; otro disponible en algunas tiendas el 27 de octubre, con una versión de ‘Gates of Steel’ de Devo; y un tercero con una versión de ‘Joanne’ de Mike Nesmith, disponible más adelante.

Las fechas que tienen pendientes The Breeders son las siguientes:

October 10 – NEWPORT, KY, The Southgate House Revival

October 15 – GLASGOW, ABC

October 16 – DUBLIN, Vicar Street

October 17 – MANCHESTER, Academy 2 **SOLD OUT**

October 18 – LONDON, Electric Ballroom **SOLD OUT**

October 22 – AMSTERDAM, Melkweg Max

October 23 – ANTWERP, Trix

October 24 – BERLIN, Heimathafen

October 25 – COPENHAGEN, Vega

October 27 – PARIS, Le Gaite Lyrique **SOLD OUT**

October 29 – ST. PAUL, MN, XCEL Energy Centre (w/ Arcade Fire)

October 30 – CHICAGO, IL, United Center (w/ Arcade Fire)

November 1 – DETROIT, MI, Magic Stick

November 3 – BOSTON, MA, The Sinclair **SOLD OUT**

November 4 – WASHINGTON, DC, Lincoln Theatre

November 5 – NEW YORK, NY, Bowery Ballroom **SOLD OUT**

November 6 – PHILADELPHIA, PA, Union Transfer

November 8 – PORTLAND, OR, Wonder Ballroom **SOLD OUT**

November 9 – SEATTLE, WA, Showbox at Market

November 11 – SAN FRANCISCO, CA, The Rickshaw Stop **SOLD OUT**

November 12 – SAN FRANCISCO, CA, The Rickshaw Stop **SOLD OUT**

November 13 – LOS ANGELES, CA, El Rey Theatre **SOLD OUT**