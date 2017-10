Luna / A Sentimental Education

El regreso de Luna primero a los escenarios tras una década de lapso y después a la actividad discográfica 13 años después de ‘Rendezvous’ es una de las mejores noticias musicales de los últimos tiempos. Porque la carrera del grupo fundado por Dean Wareham tras su abandono de los seminales Galaxie 500 ha construido, un poco a la chita callando, un cancionero tan sólido y brillante (o más) que el del propio trío de sadcore. Las aventuras ajenas de Wareham con su pareja, Britta Phillips (también presente en esta encarnación de Luna) –como Dean & Britta–, sus discos en solitario o sus jugosas memorias han estado bien, pero necesitábamos a los autores de ’Bewitched’, ’Pup Tent’ y ‘Penthouse’.

Por eso, este ‘A Sentimental Education’ se agradece enormemente, aunque no es lo que en verdad esperábamos de ellos. Se trata de un álbum de versiones, en el que Dean, con la formación clásica del grupo (además de Britta, siguen el guitarrista Sean Eden y el batería Lee Wall), se lleva a su terreno canciones ajenas, la mayor parte de ella rarezas (o al menos no las elecciones más predecibles) de David Bowie, Bob Dylan, The Rolling Stones, Fleetwood Mac, The Velvet Underground, Yes o The Cure y algunos artistas menos masivos como Willie Loco Alexander (‘Gin’), Mink DeVille (‘Let Me Dream If I Want To’) y los Mercury Rev de Dave Baker (‘Car Wash Hair’, que resulta uno de los momentos más intensos del disco).

‘A Sentimental Education’ suena casi como un disco de directo en el estudio o un ensayo grabado de Luna, que ha escogido estas canciones ajenas para desengrasar, deshacerse de las “telarañas” tras años sin grabar juntos. Es elegante y delicado en su mayoría (apenas se desmelenan en el tema de Willie DeVille), pero también plácido, casi académico. Tanto que en buena medida resulta algo frío. El mayor valor del disco es comprobar que no han perdido su charm y su personalidad, y descubrir o redescubrir algunas de estas canciones. Entre adaptaciones demasiado miméticas como la de ‘Most Of The Times’ de Zimmerman o ‘Friends, de la última etapa de VU, la madura versión de ‘Fire In Cairo’ y la preciosa reivindicación de ‘Letter To Hermione’ destacan al ser de las pocas que llevan al original a un punto distinto, mientras que ‘Gin’ resulta un gran descubrimiento. En suma, es un buen pasatiempo, pero confiemos en que apenas sea solo el preámbulo a un buen nuevo disco con canciones propias. Y el EP instrumental complementario al álbum tiene cosas que decir a este respecto.

Luna comienza esta semana una extensa gira por salas de nuestro país, acompañados en muchas de ellas por el grupo estatal Ramírez Exposure. Puedes consultar todas las fechas y salas aquí.

Calificación: 6,6/10

Lo mejor: ‘Fire In Cairo’, ‘Letter To Hermione’, ‘Gin’, ‘Let Me Dream If I Want To’

Te gustará si: te encanta todo lo que toque Dean Wareham o te apetece redescubrir temas poco evidentes de Dylan, Stones y otros clásicos.

Escúchalo: Spotify