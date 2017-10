El asesino de Las Vegas pudo haber matado en conciertos de Lorde, Chance The Rapper o Gorillaz…

Como todos sabemos, esta semana comenzó con el atentado más trágico que se recuerda en Estados Unidos desde el 11S: un hombre llamado Stephen Paddock disparó indiscriminadamente con armas automáticas desde su habitación en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas contra el público que asistía a un concierto del festival country Route 91 Harvest. El resultado, como sabemos, han sido 58 muertos y más de 500 heridos, en el atentado con armas más grave de la historia de Estados Unidos.

Mientras la investigación prosigue para esclarecer las motivaciones de Paddock, que siguen sin estar claras, la policía de Las Vegas ha desvelado un dato que resultará especialmente espeluznante para los lectores de esta web: el asesino había alquilado una habitación en otro hotel de la misma ciudad una semana antes, junto al lugar donde se celebró un festival llamado Life Is Beautiful, en el que actuaron Lorde, Chance The Rapper, Gorillaz, Muse, The xx, MGMT, Muse, Haim o Dua Lipa, entre otros muchos. Aunque no está 100% confirmado que en esa ocasión pudo haber ejecutado un plan similar al de esta semana, al menos sí es seguro, de acuerdo con el Sheriff de Las Vegas, que le sirvió como investigación de cara a lo que perpetró días después.

El festival Life Is Beautiful, tras conocerse la noticia, ha emitido un comunicado mostrándose destrozados por la tragedia y ha reiterado su determinación para seguir empleando el arte como forma de unión entre las personas. Tras el suceso, artistas de todo tipo –desde Lady Gaga hasta Roseanne Cash, pasando por Rihanna, Taylor Swift, Ariana Grande, Miley Cyrus o la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, han reclamado una regulación más estricta para la posesión de armas en Estados Unidos. Algo que la administración Obama, tras un intento frustrado, no logró, y que no es en absoluto una opción para el actual presidente del país, Donald Trump.