3 millones y medio de personas verán hoy a Bad Gyal en portada de Pitchfork

Bad Gyal es hoy jueves portada de Pitchfork con un extenso reportaje, incluida una entrevista en la que el gigante de Chicago cuestiona a Alba Farelo sobre su vida antes del estrellato, sus inicios en el dancehall, su gusto por fusionar español, catalán e inglés en sus canciones o su pasión por Rihanna, cuyo ‘Work’ Farelo vuelve a reconocer como una de sus mayores influencias.

El periodista Phillip Serbourne describe a Bad Gyal como “una de las estrellas en ciernes españolas más improbables” y como la “reina del dancehall de Barcelona”. Continúa: “[Bad Gyal es] una chica de 20 años con una actitud de “no me importa una mierda” y un sentido audaz del estilo, que ofrece una versión del dancehall reggae muy electrónico, con melodías luminosas y con un fondo frecuentemente agridulce”. También dice que Farelo canta “con el tipo de gárgaras vocales que podrías escuchar en una mixtape de Young Thug”.

Aunque Pitchfork ya ha escrito sobre Bad Gyal en el pasado -concretamente sobre su single ‘Jacaranda’-, esta es la primera vez que saca a la cantante en portada principal de su medio, introduciendo a Bad Gyal ante sus 3 millones y medio de seguidores solo en Twitter, más su otro medio millón de seguidores en Facebook… procedentes sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido. Bad Gyal ya ha compartido el artículo en Twitter escribiendo: “chao España”.

Si bien hay que aplaudir el interés de Pitchfork por el “underground” español, sorprende que el medio no haya dedicado una sola palabra todavía en sus páginas a otra estrella nacional como C. Tangana, quien además de haber conseguido un single platino con ‘Mala mujer’ ha colaborado con French Montana y además está a punto de sacar disco. Vale que no se puede cubrir todo, pero apostamos a que C. Tangana ya es más “internacional” de lo que pueda sugerir su hilo en el foro de Popjustice.

Y precisamente a Tangana parece (repetimos: parece) haberse referido Bad Gyal en unos tuits recientes en los que la catalana ha atacado la legitimidad de las listas de éxito españolas, defendiendo que ella es una artista internacional, pues ha actuado por todo el mundo a pesar de no haber “firmado con una multi” y de no haber sido “número uno”. “Yo no sé qué entendéis por estar pagao o ser internacional”, ha dicho. “Espero que sirva para que veáis que los top 10 y números 1 de nuestro país [son] una estafa”. Y ahora, Bad Gyal es portada de Pitchfork: ¿es Bad Gyal ya internacional?

Zurich praga(x2) estocolmo roma londres bruselas berlin paris toulouse , todosin ser num 1 en españa ni firmar cn ninguna multi .. — Bad Gyal (@bad_gyal_pussy) October 3, 2017

Y mujer, k ya le gustaria a mas d uno — Bad Gyal (@bad_gyal_pussy) October 3, 2017

Io nse k entendeis x estar pagao o ser internacional — Bad Gyal (@bad_gyal_pussy) October 3, 2017

Espero q sirva para k veais k los top ten y num 1 d nuestro pais es una estafa jejej dena — Bad Gyal (@bad_gyal_pussy) October 3, 2017