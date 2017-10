Anastacia canta flamenco y habla de su cáncer superado en El Hormiguero

Anastacia ha acudido este jueves a El Hormiguero para promocionar su nuevo disco, ‘Evolution’, que se publicó en tiendas y plataformas de streaming el pasado 15 de septiembre y contiene el single ‘Caught in the Middle’.

La cantante habló del cáncer de mama que ha padecido hasta en dos ocasiones, animando a las mujeres que lo sufran a hacerlo a su propia manera: “tienes que darte tiempo y procesarlo, entender qué quieres saber, cuál es tu momento para mostrar, no mostrar, hablar, no hablar: es muy importante no sentirse presionados por lo que hagan los demás”. También se mostró orgullosa de sus cicatrices, asegurando que ha sido duro asumirlas y aceptarlas pero que ahora se siente cómoda consigo misma.

La intérprete de ‘I’m Outta Love’ además cantó flamenco y jugó a un juego de globos con Motos y las hormigas llamado “calentamiento global” que consistía en adivinar qué formas producían unos globos hundidos en nitrógeno. También se prestó a un experimento musical de Marron y cantó flamenco. La cantante fue homenajeada en el programa con una construcción de dominós.

‘Evolution’ es el séptimo álbum de estudio de Anastacia, conocida por éxitos com ‘Left Outside Alone’ o ‘Paid My Dues’ y que, a pesar de ser estadounidense, ha alcanzado el éxito principalmente en Europa, sobre todo en Reino Unido, aunque también España, Italia o Alemania.