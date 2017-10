Ready for the Weekend: La Bien Querida, Liam Gallagher, Marylin Manson, Kelela, The 1975…

No es por tirarnos el moco ni nada (al fin y al cabo, nuestro mérito como selectores apenas debe andar por el 0,1%), pero la playlist Ready for the Weekend de esta semana ha quedado de lujo: mucha crema, poca paja y algunos temazos muy importantes. Pero claro, hay mimbres: en cuanto a álbumes –agarraos– destacan los discos de La Bien Querida, Liam Gallagher, Kelela, C. Tangana, Marylin Manson, Carla Bruni y Daphni (proyecto instrumental de Dan Snaith de Caribou) destacan, pero es solo una parte de la lista.

Desde hoy también podemos disfrutar de los nuevos álbumes de Gata Cattana (disco póstumo de la rapera Ana Isabel García, fallecida meses atrás –en homenaje, le hemos otorgado una posición privilegiada en la playlist–), Wolf Parade, Tigres Leones, Cults, Ricardo Lezón (la voz de McEnroe en solitario), Frida Sundemo, PARTYNEXTDOOR, Mi Capitán, Yumi Zouma, Poppy, Los Bengala, Kele Okereke, Ángel Stanich, Mark Kozelek, Andrew Hung (mitad de Fuck Buttons), Giggs (destacada figura del grime británico), los chilenos Protistas, Weaves, Carlos Cros y Blue Hawaii. También tenemos EPs del dúo islandés Kiasmos, Cuckoolander y la promesa LÉON.

Además, la semana es fuerte también en cuanto a singles. En el plano más comercial, destaca el nuevo tema de Charlie Puth que presenta maneras de hit global, entre nuevos temas de P!nk, The 1975 (shoegaze, anyone?), Maroon 5 (con Julia Michaels), J Balvin (con un nuevo tema que se incluye en una reedición de su último disco, ‘Energía’), Weezer, el de-repente-interesante Craig David y Jessie J. Con ellos, temas que hemos conocido esta semana –como los de King Krule, Sam Smith, The Breeders (¡The Breeders!), U.S. Girls, The Sound of Arrows, Puzzles y Dragones– y otros que han sido novedad hoy: Floating Points, Modelo de respuesta polar, el ganador de un Goya Julio de la Rosa, ionnalee (mitad femenina de iamamiwhoami), Ty Dolla $ign, Kllo, dvsn, la potente colabo de Sandro Jeeawock con el MC Joseph, Alien Tango, Damed Squad, Bearoid o la inesperada transformación al pop contemporáneo de la otrora retro Miss Li.

En cuanto a las curiosidades de la semana, nos quedamos con dos discos y dos colaboraciones. Los primeros son uno instrumental de Andrew Bird inspirado en la naturaleza (de hecho, se ha grabado al aire libre), y otro de versiones de artistas tan diversos como ABBA, Nick Cave o Radiohead a cargo de la noruega Ane Brun; los segundos, una canción brillante entre dos jóvenes joyas del pop post-C-86 como son Hazel English y Day Wave, y el encuentro entre el joven dúo de productores de electrónica Klangkarussell con el desgarro de los rockeros Mando Diao.