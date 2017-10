Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Luis Fonsi, Camila Cabello… cantan con Lin-Manuel Miranda por Puerto Rico

Hace unas horas se ha estrenado la canción benéfica ‘Almost Like Praying’. Se trata de una iniciativa del actor, escritor y compositor Lin-Manuel Miranda –archiconocido en Estados Unidos como el creador, director y protagonista del exitoso musical ‘Hamilton’– para recaudar fondos que ayuden a reparar los terribles daños causados en la isla de Puerto Rico por el huracán María. El 100% de sus beneficios irán directos a la organización no gubernamental Hispanic Federation que opera en estos momentos allí para ayudar sobre el terreno.

Precisamente ‘Maria’, una canción del musical ‘West Side Story’ (de ella procede la frase que da título de la canción), sirve a Miranda y el productor Trooko –colaborador habitual del ex-Calle 13 Residente– para crear la base de esta canción en la que se han involucrado los artistas de origen latinoamericano más importantes del mundo en estos momentos: desde estrellas como Jennifer Lopez y su ex-marido Marc Anthony, pasando por veteranos como Gloria Estefan, Rubén Blades y Juan Luis Guerra, pasando por nuevos ídolos como Luis Fonsi o Camila Cabello y actores como John Leguizamo recitan los 78 municipios o ciudades de la isla caribeña.

Recordemos que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos como Estado Libre Asociado y, por eso, se ha criticado fuertemente a Donald Trump por ignorar esta catástrofe natural en sus primeras horas, por lo cual el propio Lin-Manuel Miranda profirió a Trump su desprecio en un tuit en el que le decía que tendría el camino despejado hacia el infierno. No menos polémica ha sido su visita posterior al estado, cuando menospreció ante autoridades locales los “pocos” muertos (16 confirmados) que se habían producido allí en comparación con los del huracán Katrina, o se divirtió lanzando rollos de papel higiénico como si fueran pelotas de baloncesto a ciudadanos que requerían bienes de primeras necesidad.

You're going straight to hell, @realDonaldTrump.

No long lines for you.

Someone will say, "Right this way, sir."

They'll clear a path. https://t.co/xXfJH0KJmw

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) September 30, 2017