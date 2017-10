Thirty Seconds From Mars agotan nuestras reservas de vergüenza ajena con esta actuación

Thirty Seconds From Mars son uno de los grupos de rock más exitosos de esta década, pero es innegable que en gran medida lo son por Jared Leto –supongo que de esto no el cabe duda a nadie–. Y eso sucede para bien pero también para mal. Por si este fin de semana no tuviéramos suficientes razones para coger más tirria al actor y cantante con el estreno de ‘Blade Runner 2049’, en la que es el único punto negro destacable, nos encontramos con este vídeo de una actuación de su grupo en televisión.

Ocurrió un par de días atrás en el popular programa de Ellen Degeneres. La famosa actriz y presentadora invitó a Leto y su grupo a interpretar en el plató su nuevo single, ‘Walk On Water’. Si pensabais que nada podía ser peor que aquella actuación en los MTV VMAs con cámaras termográficas o este bochornoso medley dedicado al alimón a Bowie, Bennington y Cornell que se marcaban hace poco, os equivocabais.

Con una puesta en escena digna del más casposo matinal de la televisión autonómica más modesta, el trío comenzaba interpretando el tema con semblante serio y sentado entre el público del programa –numerosas mujeres de todas las edades que no sabían ni qué cara poner–. La pinta de Jared con ese poncho poniendo caras de intenso al cantar esos lemas supuestamente concienciados ya es como para echarle de comer aparte. Pero lo “mejor” viene después, cuando aparece un coro de gospel –ante el cual también se sentaba gente de forma totalmente random– que no podemos jurar que no esté haciendo lypsinc, y el grupo intenta una coreografía “improvisada” con la interacción del respetable, que es un auténtico desastre que ni siquiera da risa. La cara de Ellen de “tierra, trágame” al final de la actuación lo dice todo. Hemos visto shows de Los Supersingles de María Teresa Campos con más punch y audacia que esto.

A todo esto, ‘Walk On Water’ es el primer avance de un nuevo álbum del grupo –el primero desde que publicaran ‘Love Lust Faith + Dreams’ en 2013. En promoción del mismo, Thirty Seconds To Mars realizarán una gira mundial que, según se anunció ayer, tendrá tres paradas en nuestro país: el 12 de abril estarán en el WiZink Center de Madrid; el 13, en el Sant Jordi Club de Barcelona; y el día 14, en CUBEC! de Bilbao. Las entradas se ponen a la venta el próximo viernes, 13 de octubre, con una preventa especial el día 11 en Live Nation.