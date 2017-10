The Weeknd será un superhéroe de Marvel: 5 artistas (reales o no) que fueron estrellas del cómic

Este fin de semana se celebra la Comic-Con de Nueva York y Marvel ha anunciado una sorprendente novedad para el año que viene: publicarán un volumen o una serie (aún no está claro) llamada ‘Starboy’ en la que The Weeknd será un superhéroe. Evidentemente, se inspira en la historia que contenían las canciones del notable disco de mismo título que Abel Tesfaye publicaba el pasado año. Él mismo se ha mostrado encantado de revelar sus primeras imágenes en sus redes sociales.

Sin embargo, The Weeknd no es el primer artista de pop o rock en protagonizar un cómic. Obviando la serie ‘Rock ’N’ Roll Comics‘ que entre los años 1989 y 1993 dedicaba volúmenes a grupos como Guns ’N Roses, Bon Jovi o New Kids On The Block (?) y los geniales retratos de ButcherB (con Morrissey como Superman, Siouxsie como la Bruja Escarlata o Mark Mothersbaugh de Devo como Flash) que pululan por la red, estos son los 5 artistas que saltaron de la realidad al cómic… o al revés.

The Archies

Los grupos ficticios, que ponían imagen a las canciones que otros escribían (e interpretaban), fueron una constante en el bubblegum-pop de los 60. Tras The Monkees, The Archies fueron la gran revolución y, pese a ser unos personajes de historieta, canciones como ‘Sugar Sugar’ o ‘Bang-Shang-a-Lang’ son Historia del Pop con mayúsculas.

The Beatles

No es el único, pero posiblemente el mejor cómic dedicado a los Fab-Four que se haya hecho no está directamente dedicado a ellos, aunque sí son protagonistas. ‘El Quinto Beatle’ de Vivek J. Tiwary, Alex Robinson y Kyle Baker (publicado en 2013 por Dark Horse –en España, Panini–) habla de Brian Epstein, aquel primer mánager del grupo que les llevó al estrellato pero falleció trágicamente con solo 32 años.

Kiss

Stephen Tyler de Aerosmith dijo una vez despectivamente que Kiss no era un grupo de rock sino personajes de cómic. Pero, en términos estrictos, es una verdad como una montaña: el grupo de Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss eran personajes de cómic andantes en su legendaria primera encarnación, la del maquillaje glam extremo de finales de los 70. Pero es que también lo fue literal: desde 1977, tienen su propia serie de cómics que ha sido editada por Marvel, Dark Horse, Image y otras editoriales en distintas épocas. Incluso hubo una maravillosa leyenda urbana que decía que se había empleado la sangre real de los músicos en la impresión de sus páginas. Hemos encontrado unas viñetas en las que Paul Stanley vence al Doctor Muerte, tal cual.

Red Rocket 7

Mike Allred es hoy uno de los guionistas y creadores de cómics más respetados y seguidos. Tras su icónico y oscuro ‘Madman’, uno de sus trabajos primigenios más singulares fue ‘Red Rocket 7’, una miniserie publicada entre los años 1997 y 1998 que contaba la historia del séptimo clon de un robot, que fue dotado con sensibilidad artística. Esto sirvió a Allred para narrar una especie de historia del rock desde la perspectiva de una fantasía científica, algo muy loco. Pero lo cierto es que, aunque no podemos escuchar las canciones que tocaba Red Rocket 7 en sus shows, sí hay una banda sonora perfecta para el cómic: se trata de las canciones de The Gear, el grupo del propio Allred. Tienen dos discos en Spotify, ‘Son of Red Rock 7’ (1998) y ‘Left of Center of The Universe’ (2009), ambos con portadas dibujadas por él mismo.

Sex Bob-Omb

Hablamos del grupo en el que el famoso antihéroe Scott Pilgrim, de la serie ‘Scott Pilgrim contra el mundo’ de Bryan Lee O’Malley, ejerce de bajista. La banda y sus canciones no se quedaron en las páginas de celulosa: cuando Edgar Wright realizó la versión cinematográfica del cómic, en la que Michael Cera daba vida a Scott, el grupo se hizo carne y nada menos que Beck escribió varias canciones grunge y punk para su banda sonora.