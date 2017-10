Kaleo: el grupo que toca subido a un iceberg (y que triunfa en todo el mundo)

¿Qué hacen cuatro islandeses perdidos en Texas? En el caso de Kaleo, empezar a saborear las mieles del éxito internacional sonando totalmente americanos. El éxito de ‘Way Down We Go’ ha abierto las puertas del éxito global a este cuarteto de rockeros islandeses compuesto por Jökull Júlíusson (guitarra, voz), Davíð Antonsson (percusión, voz), Daníel Ægir Kristjánsson (bajo) y Rubin Pollock (guitarra), que desde Reykjavík decidieron, allá por 2012, mudarse a Austin con el objetivo de triunfar en la música. Su estilo blues-rock es inconfundiblemente americano, así que parece que su lugar está en Estados Unidos… pero desde luego no solo ahí. ‘Way Down We Go’ ha sido un éxito alternativo en Estados Unidos e incluso ha conseguido colarse en el Billboard Hot 100 (en el número 54), pero también ha triunfado en varios países europeos, entre ellos España, donde el tema ha entrado en el top 15 de lo más radiado y en el top 100 general. Y atendiendo al origen de sus escuchas en Spotify, está claro que Kaleo gusta en todas partes: Madrid es de hecho la quinta ciudad que más escucha al grupo en la plataforma de streaming después de París, Estambul, Sao Paulo y Oslo.

Podría decirse que el éxito reciente de grupos de folk-rock como Mumford and Sons, The Lumineers o incluso el de los islandeses Of Monsters and Men se lo ha puesto fácil a Kaleo para triunfar haciendo lo mismo que ellos, que es rock comercial con influencias del folk y el blues americano, pero también que Kaleo cuentan con potencial comercial suficiente para equipararse a estos grupos tarde o temprano. No hay que subestimar en ese sentido otros temas de su repertorio como el emocionante ‘All the Pretty Girls’ o el sensual ‘Broken Bones’, al que solo le falta un “blues” adjunto a su título y un “featuring” de Tom Waits para convencernos de su pedigrí sureño. Nada mal está tampoco la balada ‘Save Yourself’, que el grupo ha llegado a tocar encima de un iceberg (también ha tocado en el interior de un volcán).

Kaleo dieron sus primeros pasos en 2012, actuando en el conocido festival islandés Iceland Airwaves. Un año después publicarían su debut homónimo, que en 2016 reeditarían internacionalmente bajo el nombre de ‘A/B’, en referencia a las dos caras de un vinilo y a los dos “lados” del estilo del grupo (la primera parte del disco es más rockera y la segunda más tranquila). En ambos casos se incluyó su preciosa versión de la canción tradicional islandesa ‘Vór i Vaklaskógi’ (“primavera en el bosque de Vaglaskógur”), que fue un hit en Islandia en 2013. El tema original es de 1966 y es conocido en Islandia sobre todo por la interpretación de Vilhjálmur Vilhjálmsson.

La reedición del debut de Kaleo, que se grabó principalmente en Nashville (el grupo sabe dónde moverse), pero también en España y Londres, entre otros lugares, nos trae a la actualidad, con el grupo convertido en una gran promesa del rock comercial, algo de lo que da buena cuenta la cantidad de sitios en los que ha sonado su éxito ‘Way Down We Go’: en la película ‘Collateral Beauty’, protagonizada por Will Smith; en series como ‘Anatomía de Grey’, ‘Teen Wolf’ o ‘The Vampire Diaries’ o en el tráiler de la cuarta temporada de ‘Orange is the New Black’.

Y ahora Kaleo vuelve a España, pero no para grabar, sino para presentar este disco: será el 6 de diciembre en La Riviera de Madrid y el 8 de diciembre en la Razzmatazz de Barcelona. Las entradas están a la venta aquí. Una buena oportunidad para averiguar si el directo de Kaleo puede rivalizar también con el de los grupos americanos a los que recuerdan.