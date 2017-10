Hit de ayer: ‘Johnny, Are You Queer?’ (1981) de Josie Cotton

Ah, los one-hit wonders, flores de un día de las listas de éxito. A veces su efímero impacto se debe a la incapacidad para continuarlos con canciones de similar calidad. Otras, simplemente a un momento que se esfuma, ese raro estar en el sitio adecuado en el momento justo. El caso de Josie Cotton es más peculiar, y seguramente tuvo mucho que ver la enorme polémica que rodeó a su ‘Johnny, Are You Queer?’, un revuelo que hizo que el resto de su discografía no pudiese escapar a su propia sombra.

Cotton era una más de esas artistas en ciernes que a finales de los 70 había dejado su ciudad (Dallas) para probar fortuna en Los Angeles. Tras algunas aventuras infructuosas llegó su oportunidad: los hermanos Bobby y Larson Paine (descubridores de las Go-Go’s) la escogieron para grabar una canción que inicialmente habían pensado para sus protegidas: ‘Johnny Are You Queer?’ estaba vacante desde que habían roto su relación profesional con ellas y Josie fue la elegida.

La canción era obviamente un tema novelty con un sentido del humor si no homófobo, al menos insensible en su temática, y que incluía además el complicado término “queer”. Paralelamente, en lo musical era un hit en potencia, una espléndida canción de pop nuevaolero: no cuesta imaginarla en las voces e instrumentos de las Go-go’s (quienes la han interpretado a menudo en directo), con esa melodía ultrapegadiza, guitarras de punk pop, piano 60s, y concisión en menos de tres minutos.

La letra no deja lugar a dudas [Nde: tampoco su chanante vídeo oficial] : Josie pregunta con frustración a Johnny por qué no responde a sus insinuaciones, por qué parece pasárselo tan bien bailando con sus “gay friends”, y por qué es tan raro.

Cuando la canción se convirtió en un éxito (primero en el pequeño sello Bomp! y después reeditada por Elektra Records ya en el 82) produjo muchas reacciones en contra por parte de la comunidad gay -la revista Advocate la llamó homófoba- y el Village Voice la cuestionó con el contundente titular “Josie Are You Bitch?”. Pero lo más extraño ocurrió cuando la derecha religiosa norteamericana se unió a la ofensiva atacándola con todavía más furia y tildándola de “satánica”. Tele-evangelistas reproducían su disco en sus programas a la mitad de velocidad en busca de mensajes mefistofélicos y sostenían que Josie era en realidad un transexual que pretendía arrastrar a la juventud a la sodomía.

En este punto de la historia cuesta desentrañar verdad y mito, pero si hacemos caso del relato de la propia Josie en sucesivas entrevistas, ese ataque fundamentalista propició un viraje en parte de sus críticos, que se pusieron inesperadamente de su lado. Parte del colectivo gay empezó a valorar el aspecto provocativo de la canción, celebrando incluso el uso de la palabra “queer” en un contexto de reapropiación terminológica, visto cuánto ofendía a los ultracristianos. Josie empezó a actuar en clubes gays, la canción fue muy pinchada en las discotecas de la Costa Oeste, y su intérprete sigue afirmando hasta la fecha que recibió docenas de cartas de chicos explicándole agradecidos que decidieron salir del armario tras oír su canción.

Sea como fuere, casi cuarenta años después esta especie de precursora del problemático ‘Ur So Gay’ de Katy Perry es ya parte del imaginario popular, y percibida por la mayor parte del público como algo bastante inofensivo y casi cercano al kitsch (¡esa portada!). En 2013, el dúo de hip hop gay Elephant regrabó la canción junto a Josie incluyendo unos rapeados de contenido (homo)sexual que dejó a todo el mundo muy contento… salvo a los hermanos Paine, autores de la canción, que protestaron enérgicamente. Un irónico giro final para una canción que parece no poder dejar de ser polémica a lo largo de las décadas.

