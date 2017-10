Sharon Jones lanza un mensaje de esperanza en el primer single de su disco póstumo

El 17 de noviembre llega a las tiendas el disco que Sharon Jones dejó grabado antes de morir, a causa de un cáncer de páncreas, justo un año antes. Se titula, muy acertadamente, ‘Soul of a Woman’, publica Daptone Records y viene co-firmado como siempre por su banda The Dap-Kings.

‘Soul of a Woman’ es el sucesor de ‘It’s a Holiday Party’, el disco navideño de Jones de 2015, y de ‘Give People What They Want’ , el que hasta ahora había sido el último trabajo de material completamente inédito de Jones y su banda. Se presenta ahora con un primer single, ‘Matter of Time’, que busca lanzar un mensaje de esperanza al mundo: “juntos nos haremos más fuertes”, canta Jones. “Esta es una canción por la paz”.

El videoclip de ‘Matter of Time’ se compone de imágenes de archivo de Jones de gira, en los que fueron los últimos momentos de su vida, y también sus últimas risas.

‘Soul of a Woman’:

01 “Matter Of Time”

02 “Sail On”

03 “Just Give Me Your Time”

04 “Come And Be A Winner”

05 “Rumors”

06 “Pass Me By”

07 “Searching for A New Day”

08 “These Tears (No Longer For You)”

09 “When I Saw Your Face”

10 “Girl (You Got To Forgive Him)”

11 “Call On God”