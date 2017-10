Enrique Iglesias cobró 14.000 euros por mensaje en redes sociales sobre su concierto en Santander

El primer y único concierto que Enrique Iglesias ha ofrecido este año en España (y en toda Europa), en El Sardinero de Santander, el pasado 17 de julio, con motivo de las fiestas del Año Jubilar Lebaniego, se saldaba con abucheos y críticas por parte de los presentes, quienes defendían el artista había actuado tarde, que apenas había cantado en directo y que encima abandonó el escenario sin despedirse de su público.

Iglesias “respondía” a las críticas con un tuit en el que agradecía el apoyo a sus “fans de verdad” y un vídeo de su paso por Santander en el que no se hacía mención alguna a los abucheos. Ahora conocemos un posible motivo de esto. Según informa El País, Iglesias cobró “más de 14.000 euros” por publicar este y otros mensajes en sus redes sociales, con el objetivo de promocionar su concierto y también Santander. Ocho mensajes en total que sumaron 115.000 euros y que el cantante publicó “durante y después” del evento -nunca antes- entre Instagram, Twitter y Facebook. Se asume pues que, debido a su coste, estos posts no podían contener mensajes polémicos o negativos.

Desembolsó este dinero Sociedad Año Jubilar, como ha hecho saber esta semana en el Parlamento de Cantabria a petición de Santiago Recio, diputado del Partido Popular en la región, quien ha lamentado, además de la suma, que en los mensajes de Iglesias no se incluyera ninguna referencia al Año Jubilar Lebaniego o el Monasterio de Santo Toribio. Market Insider, la empresa que lleva la promoción en redes sociales de Iglesias, y la Sociedad han defendido que el coste de estos mensajes ha sido el adecuado o incluso “menos de lo esperado” y que al final Cantabria ha ganado económicamente gracias al turismo.

gracias de nuevo Santander! 🙏😘 To all my real fans I love you!!!! pic.twitter.com/hmPPan5sGQ

— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) July 19, 2017