Chester Bennington de Linkin Park, alegre y entusiasmado en el Carpool Karaoke que grabó antes de morir

Linkin Park grabaron un Carpool Karaoke exclusivo para Apple Music antes de morir su vocalista y líder, Chester Bennington. Se acompañaron del actor Ken Jeong (en los “carpools” para Apple Music no aparece James Corden, sino que los músicos suelen conducir junto a otras personalidades destacadas de la cultura popular).

Hoy, el grupo ha compartido este episodio gratuitamente a través de su cuenta de Facebook, dedicándoselo a la memoria del fallecido cantante, que se quitaba la vida este verano. En el episodio, Chester se muestra absolutamente vital y divertido cantando temas de Linkin Park o ‘Hey Ya!’ de Outkast o enseñando a Jeong a “cantar gritando”. El grupo y Jeong cantan también en un karaoke en el interior de una limusina.

Linkin Park publicaban un vídeo en homenaje a Chester el pasado mes de septiembre para su tema ‘One More Light’, el que titulaba su último disco. Por su parte, la viuda de Bennington publicaba una emotiva carta. El grupo, por cierto, ha vuelto al estudio a propósito del concierto homenaje al fallecido artista que prepara para el 27 de octubre en Los Ángeles. En el concierto participarán miembros de Bring Me The Horizon, System of a Down o Korn.