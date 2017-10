Ready for the Weekend: St. Vincent, Beck, Fangoria, Sufjan Stevens, Delorean, Ruth Lorenzo, P!nk…

La playlist de novedades de esta semana viene marcado por dos de los álbumes más esperados del año en el plano internacional: primero, el nuevo disco de St. Vincent, ‘Masseduction’, el primero tras ganar el Grammy al mejor disco alternativo en 2014 por su disco homónimo; el segundo, el regreso de de Beck al pop después de ganar en 2015 otro Grammy, esta vez al mejor disco del año. Otros discos destacables que ven la luz hoy son los nuevos de P!nk, la alianza entre Courtney Barnett & Kurt Vile, la vuelta de Robert Plant en solitario, King Krule, Gucci Mane, Billy William Patrick Corgan, Stars, Sean Nicholas Savage, Wu-Tang Clan, Digital 21 & Stefan Odsal, el trío barcelonés Pacosan, dvsn, Julio Bustamante, el belga Warhaus, el combo femenino de rock The Beaches y el primer álbum en solitario del líder de Parquet Courts, A. Savage. Además, encontramos un nuevo EP del siempre interesante araabMUZIK, y otro del combo de trap-pop de Barcelona Damed Squad.

La semana también ha estado marcada por el lanzamiento de singles significativos. En los últimos 7 días destacábamos lo nuevo de The Go! Team, Belle and Sebastian, Porches, Sharon Jones –primer adelanto de su disco póstumo–, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Django Django, Son Lux, Mabel y Delorean –de su disco en euskera dedicado a Mikel Laboa–. Hoy encontramos, además, temas de Tears For Fears (¡vuelven al fin!), el ex-1D Louis Tomlinson, Calexico, Fangoria –que publicarán en disco su espectáculo ‘Pianissimo’–, Tom Chaplin –la voz de Keane, de nuevo en solitario–, Ruth Lorenzo, Xoel López, Icona Pop –de la mano del dúo australiano Peking Duk–, las más que prometedoras Dagny y Kiiara, Albin Lee Meldau, Bishop Briggs, Chris Brown –con Future y Young Thug–, Daya –la voz detrás de ‘Don’t Let Me Down’ de The Chainsmokers–, Mykki Ekko, Fito Páez, la interesante alianza entre Riton y MNEK o Marmozets. Con ellos, nuevos avances de los próximos discos de Sufjan Stevens –procedente de un disco de outtakes de las sesiones de ‘Carrie & Lowel’ que verá la luz próximamente–, Julien Baker, John Maus, Sierra, Shamir, Kehlani, blackbear y Gregory Porter (de su disco homenaje a Nat King Cole).

Por último, como siempre, destacamos algunas de las curiosidades musicales y discográficas que nos dejan estos últimos 7 días: además de un curioso nuevo disco de Sébastien Tellier –la banda sonora para la adaptación televisiva de un antiguo western francés llamado ‘A Girl Is A Gun’–, nos encontramos con un homenaje de Haim en forma de versión de ‘That Don’t Impress Me Much’ al actual número 1 de álbumes en USA y UK –Shania Twain–, además de una versión de ‘Sit Next To Me’ muy distinta a la que se incluía en el último disco de Foster The People, un EP con demos y rarezas del último disco de Grandaddy, y una nueva versión del hit de Logic, ‘1-800-273-8255’, esta vez con la voz de Juanes como protagonista.