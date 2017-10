Diferencias entre los discos que más se compran y los discos que más se escuchan en España

Promusicae publica esta semana la primera lista de álbumes más escuchados en las plataformas de streaming. A diferencia de lo que sucede en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, la lista no se integrará con la de ventas, sino que se publicará cada miércoles de manera separada. La web de Promusicae no detalla la metodología exacta que se ha utilizado para desarrollar esta lista pero sí se explica que sólo se tiene en cuenta a los usuarios premium de Spotify, Google Play, Apple Music, Napster y Groove Music. No aparecen datos, por tanto, de Deezer o Tidal. La buena noticia es que se ha seguido el modelo británico y alemán, y no el estadounidense, una chapuza de dimensiones épicas que premia a los “one hit wonders” en lugar de a los artistas que de hecho venden discos. Y así, la nota indica que el “objetivo es contabilizar las escuchas de álbumes íntegros, evitando que los singles (cuyas escuchas se tienen ya en cuenta en el Top 100 de canciones) distorsionen el resultado”.

¿Qué noticias nos deja la primera publicación de esta lista que lleva realizándose de manera interna todo 2017? Que, como era de prever, una cosa es lo que se compra y otra muy distinta lo que la gente escucha en las plataformas de streaming. Pese a que el método español penaliza los singles sueltos, aun así ‘Odisea’ de Ozuna es el álbum más escuchado del país… todo ello sin vender el número de copias suficiente para aparecer siquiera entre los 100 discos más vendidos de España. ‘Odisea’, que fue número 60 en su semana de salida, desaparecía de la lista de manera inmediata, pero mes y medio después, continúa siendo el álbum más escuchado del país. En la línea, ahora sabemos que ‘Golden’ de Romeo Santos, que es puesto 96 en ventas, fue número 1 y aún es número 13 en streaming.

Otro grupo que da la campanada es Taburete, el formado por el hijo de Bárcenas. Pese a que ‘Dr Charas‘ lleva 43 semanas en la lista de ventas, nunca ha llegado al top 30. Ahora sabemos que este sleeper donde realmente está pegando es en las listas de streaming, pues es nada menos que puesto 7 después de haber sido incluso puesto 4. También les va muy bien a La M.O.D.A., pues su nuevo disco es el 2º más escuchado del país cuando en ventas es puesto 7; o a Love of Lesbian, que aparecen en el puesto 18 pese a lo viejo que es ‘El poeta Halley‘. Claro que más viejo es el debut de Vetusta Morla, que pese a rozar los 10 años de vida, aparece en el puesto 31. Sin duda, la mayor sorpresa de este primer top 100.

Mención especial merecen los artistas relacionados con la oleada trap o los que se han hecho a sí mismos en Youtube. RecycledJ entra al puesto 12 con ‘Oro rosa’, mientras Agorazein reentra al puesto 72 con aquel ‘Siempre’ que sacaban el año pasado, Bejo está en el 73 y Rels B en el puesto 85 con ‘Boys Don’t Cry’. Verdadera curiosidad por ver en qué puesto veremos la semana que viene a C. Tangana con ‘Ídolo’, un disco que de manera nada casual ha sido promocionado a saco por Spotify.

En cuanto a artistas internacionales, destaca la excelente posición de Ed Sheeran (puesto 3). Dua Lipa, The Weeknd y Lorde rondan el top 40 cuando en el top 100 de discos más vendidos ya no aparecen. Otros artistas que pueden presumir de buenos streamings son Zara Larsson, Sidonie, Kaydy Cain y Post Malone.

Por el contrario, ¿qué artistas venden discos pero no aparecen entre lo más reproducido? De manera poco sorprendente los mayores en cuanto a edad y los dedicados al público adulto. Pastora Soler está en el puesto 3 en ventas, pero solo en el 75 en streaming, mientras Van Morrison y David Gilmour están en el top 5 y top 6 de ventas, pero ni aparecen en todo el top 100 de streaming.

Habrá quien concluya que la lista de streaming dará una visión más ajustada a la realidad de lo que está pegando o es relevante a día de hoy, si bien hay que recalcar una vez más que aquel artista capaz de movilizar al público a una tienda de discos, probablemente no tenga problema después para movilizarlo a sus conciertos. Roger Waters, ex colega de Gilmour, saca hoy precisamente entradas a la venta para 4 fechas en grandes estadios en España, y sí, las entradas están volando.