Miley Cyrus sí es número 1 en España

Como ya sucedía a Katy Perry con ‘Witness’, Miley Cyrus logra un número 1 en España justo en su peor momento de popularidad. ‘Younger Now’ fue la semana pasada el álbum más vendido de todo el país, pese a que en Estados Unidos ha tenido que conformarse con el puesto 5 y en Reino Unido con el número 8. ‘Malibu’, ya fuera del top 100 en singles, llegó a ser número 20 y disco de oro en nuestro país. Repasamos las novedades de la lista de ventas de nuestro país.

1(E) Miley Cyrus / Younger Now

Además de ser número 1 en ventas, hay que destacar la buena posición de Miley Cyrus en la nueva lista de discos más reproducidos del país, donde es puesto 4.



4(E) Demi Lovato / Tell Me You Love Me

No puede decir lo mismo Demi Lovato, que con su nuevo disco solo ha conseguido ser número 25 en la mencionada lista de discos más reproducidos del país. ‘Tell Me You Love Me’ es puesto 3 en Estados Unidos y puesto 5 en Reino Unido, en ambos casos por encima de Miley a diferencia de lo sucedido en nuestro país.



6(E) David Gilmour / Live at Pompeii

El directo del ex Pink Floyd es número 3 en Reino Unido y número 45 en Estados Unidos.



7(E) La Maravillosa Orquesta del Alcohol / Salvavida (de las balas perdidas)

Gran entrada del nuevo disco de La M.O.D.A. después de que ‘La primavera del invierno’ alcanzara el número 40. Además, son top 2 en las listas de streaming.



9(E) Michael Jackson / Scream

El nuevo recopilatorio de Michael Jackson, inspirado en Halloween, es número 9 en Reino Unido, al igual que en España, y número 33 en Estados Unidos.



13(E) Josele Santiago / Transilvania

El nuevo disco de Josele Santiago, encabezado por el tema ‘Un guardia civil’, supera el número 23 que lograba en 2011 ‘Lecciones de vértigo’, aunque no logra colarse en la lista de streaming.



16(E) Revólver / Tu noche y la mía. Colección Definitiva

El recopilatorio de 33 canciones de Revólver no iguala el top 3 logrado este mismo año en ventas por ‘Capitol’.



20(E) Los Coronas / Señales de humo

El disco doble de Los Coronas, distribuido por Sony, supera el top 30 logrado hace unos años por ‘Adiós, Sancho’.



21(E) Pearl Jam / Let’s Play Two

El disco en vivo de Pearl Jam, grabado durante su gira de 2016, llega más alto en España que en el mismo Estados Unidos, donde es número 31.



27(E) Aslándticos / Aquí y ahora

El grupo andaluz Aslándticos llega al top 30 tras haber sido número 86 con ‘Lo bueno’. ‘La receta’ se acerca al medio millón de reproducciones en Youtube.



39(E) Shania Twain / Now

El álbum de regreso de Shania Twain tras 15 años ha logrado ser número 1 en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, pero ni remotamente en España, donde nunca fue tan popular. ‘Come On Over’ de Shania Twain fue tan solo número 12 en nuestro país durante el año 2000.



41(E) Joana Serrat / Dripping Springs

Joana Serrat logra colarse casi en el top 40 con su último disco, ‘Dripping Springs’. Se mejora por tanto el número 69 conseguido por ‘Dear Great Canyon’ hace tres años.



61(E) Wolf Alice / Visions of a Life

El segundo disco de Wolf Alice, que peleaba por el número 1 en Reino Unido, un poco de aquella manera, logra situarse en el puesto 61 en nuestro país. Y ya es más de lo logrado en Estados Unidos, donde es número 190.



62(E) Robin Schulz / Uncovered

Pese a contener colaboraciones con David Guetta o James Blunt, el nuevo disco de Robin Schulz no ha logrado esta vez llegar al top 10 alemán y ni mucho menos por tanto el español.



70(E) La Iaia / Tornar a ser u

El nuevo disco de La Iaia no iguala el número 25 conseguido hace un par de años por ‘On és la màgia?’.



72(E) Juan Habichuela Nieto / Sentimientos de mi ser

El guitarrista de flamenco Juan Habichuela Nieto, que viene de una de las familias más conocidas en el género, entra al top 100 por primera vez con su nuevo disco.



73(E) Hurts / Desire

El nuevo disco de Hurts ha quedado por primera vez fuera del top 20 británico (número 21) y del top 10 alemán (son número 14). Sí ha llegado al top 8 en Suiza y al top 4 en República Checa, pero la cosa no pinta muy bien. En España esta es su peor marca, pues su debut fue número 47, el segundo top 25 y el tercero número 55.



92(E) Benjamin Clementine / I Tell a Fly

El segundo disco de Benjamin Clementine llega a la lista de España por los pelos. El mercado en el que más le quieren es Suiza (#23), seguido por Austria (#30).



97(E) Kamasi Washington / Harmony of Difference

El saxofonista y productor Kamasi Washington se cuela en el top 100 con su nuevo disco de 6 canciones, algo que no ha logrado en los principales mercados.



100(E) Benny Andersson / Piano

El miembro de Abba ha sacado un disco llamado ‘Piano’ a través de Deutsche Grammophon que ha logrado ser top 2 en Suecia y top 12 en Reino Unido.



… y en streaming: RecycledJ y Kaydy Cain

De todas estas entradas, solo aparecen en la lista de “streaming álbumes” La M.O.D.A. (puesto 2), Miley Cyrus (puesto 4) y Demi Lovato (puesto 25). Por el contrario, encontramos en ella dos interesantes entradas: ‘Oro Rosa’ de RecycledJ en el número 12 y Kaydy Cain de PXXR GVNG y Los Santos en el número 56 con ‘Calle amor’.