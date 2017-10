Viernes 13: ‘Stranger Things’ estrena tráiler y Trent Reznor remezcla de ‘Halloween’

Con motivo del viernes 13, ‘Stranger Things’, que a su vez vuelve a tiempo de Halloween (de hecho el viernes de antes, 27 de octubre), estrena el tráiler final. Son dos minutos y medio de imágenes en los que podemos adivinar parte de las nuevas tramas de la segunda temporada de la que se ha convertido en la serie estrella de Netflix. No es, además, la única noticia que nos deja la serie esta semana, pues parte de sus protagonistas han pasado por El Hormiguero y además hemos conocido hace poco un tema nuevo de su banda sonora, en concreto ‘Walkin’ in Hawkins’ de los habituales Kyle Dixon y Michael Stein. El tema está disponible en Spin, donde podéis consultar el tracklist con las 34 pistas de la banda sonora que sale el 20 de octubre. Y ojo porque la última se llama “to be continued”.



Por otro lado, también se celebra el viernes 13 con una remezcla de Trent Reznor junto a su co-productor habitual Attics Ross del mítico tema de ‘Halloween’ escrito por John Carpenter. La remezcla está incluida en la compilación ‘Anthology: Movie Themes 1974-1998’ que incluye temas de Carpenter. Reznor ha dicho que está encantado de participar en este proyecto porque ver la película en el cine le cambió la vida tanto a él como a sus amigos.