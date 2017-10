Tears for Fears nos dan el single que este año no les ha salido a Hurts

El sonido de Tears for Fears ha terminado siendo más influyente de lo que muchos adivinaron, como prueba el éxito de artistas actuales como Bastille, Lorde o fun. Si ellos mismos lo reivindicaban con una gira reciente en la que decidieron sumar fuerzas a Hall & Oates, ahora vuelven con un recopilatorio que traerá dos canciones inéditas.

La segunda será una balada intimista llamada ‘Stay’, y suponemos que se reserva para un momento más cercano a la Navidad; pero la primera ha llegado este fin de semana como habéis notado los seguidores de nuestra playlist de novedades “Ready for the Weekend”. Se llama ‘I Love You But I’m Lost’ y es un considerable tiro de 4 minutos de sintetizadores y estribillos demoledores, que ya hubieran querido para sí Hurts para intentar levantar un poquito más de expectación en torno a su cuarto álbum ‘Desire’. ¿Es posible que Tears for Fears, que no sacaban nada desde 2004, suenen más frescos?

El recopilatorio de Tears for Fears sale el 10 de noviembre con el título de ‘Rule the World’ y ya se conoce su tracklist:

1. Everybody Wants To Rule The World

2. Shout

3. I Love You But I’m Lost

4. Mad World

5. Sowing The Seeds Of Love

6. Advice For The Young At Heart

7. Head Over Heels

8. Woman In Chains

9. Change

10. Stay

11. Pale Shelter

12. Mothers Talk

13. Break It Down Again

14. I Believe

15. Raoul And The Kings Of Spain

16. Closest Thing To Heaven