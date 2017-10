Las mejores canciones del momento: octubre 2017

Como cada mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento, que en Spotify cuenta ya con 1.600 suscriptores (apúntate aquí).

Alexanderplatz / Podrías haberte quedado quieto: Canción estrella de ‘Contrarreforma‘, primer EP con el que Alejandro Martínez de Klaus & Kinski debuta en solitario.

Django Django / Tic Tac Toe: Trepidante adelanto del nuevo disco de Django Django, previsto ya para enero de 2018.

Riton, MNEK, House Gospel Choir / Deeper: Ultra bailable nuevo single de MNEK junto a Riton, que encantará a quienes adoren ‘Living for Love’ de Madonna, ‘Be Right There’ de Diplo y C+C Music Factory, a quienes referencia.

Tove Styrke / Mistakes: Nuevo acierto de la sueca Tove Styrke, que este año ya se apuntara un mini hit con ‘Say My Name’.

Mueveloreina / Voy: Otra de las composiciones que ha pasado por nuestra nueva sección “La canción del día” es esta maravilla que da al dúo revelación definitivamente pistas suficientes para lanzar un disco de lo más apañado.

C. Tangana / De pie: C. Tangana se apunta un nuevo hit en las listas españolas con este adelanto de lo que ha resultado su nuevo disco, el notable ‘Ídolo‘.

Rae Morris / Do It: Estupenda y sugerente nueva canción de la autora de ‘Unguarded‘, entre la primera Björk y el sonido de Niki and the Dove.

Vetusta Morla / Te lo digo a ti: Vetusta Morla presentan su nuevo disco, a la venta el 10 de noviembre, con este urgente single de tintes kraut que cuenta con videazo con varios famosos.

Rusos Blancos / Tampoco nos hemos querido tanto: La formación madrileña se hace definitivamente moderna lanzando singles sueltos sin disco a la vista. Tras ‘Amor, ¿que si tengo o que si quiero?’ llega este himno de nuevo agridulce y contagioso.

St Vincent / Los Ageless: Aupada por su vídeo en el que critica la discriminación por edad, ‘Los Ageless’ es ya una de las mejores canciones de St Vincent.

The Killers / Run for Cover: La canción más comercial del notable ‘Wonderful Wonderful‘ no era finalmente ‘The Man’, sino el segundo single, el animado ‘Run for Cover’.

Wolf Alice / Space & Time: También incendiaria es esta canción de Wolf Alice, cuyo ‘Visions of Life‘ pasaba por nuestra sección de Discos Recomendados.

Tears for Fears / I Love You But I’m Lost: Por una vez sorprende para bien la inédita de un recopilatorio, y es el caso de este abrasivo single de Tears for Fears, que llevaban 13 años sin sacar nada.

Mavis Staples / If All I Was Was Black: Más sutil en cuanto a producción, pero muy clara en su mensaje es esta bonita canción de Mavis Staples que ha vuelto a contar con Jeff Tweedy.

Hamilton Leithauser, Angel Olsen: Seguimos en un presente retro con lo nuevo del ex líder de The Walkmen, que referencia a clásicos de Etta James o Elvis en esta maravilla junto a Angel Olsen.

Moses Sumney / Plastic: Uno de nuestros artistas favoritos ahora mismo es Moses Sumney, quien canta en su nuevo y recomendado disco ‘Aromanticism‘ sobre la imposibilidad de amar.

Morrissey / Spent the Day in Bed: También original es la temática del single de regreso de Morrissey, quien también ha cantado sobre la incapacidad de amar, pero aquí lo hace sobre el derecho a procrastinar. Si es que no está siendo irónico.

Liam Gallagher / Greedy Soul: No es ‘As You Were‘ el disco más original que oirás este otoño, pero hay que reivindicar en él al menos un par de sencillos. Entre ellos, aunque no está siendo el más exitoso, el pinchable ‘Greedy Soul’.

Sierra / Me destrozaré: Ha vuelto nuestra sección Sesión de control sobre nuevos temas de proyectos nacionales y de ella hay que rescatar la excelente ‘Me destrozaré’ de Sierra, que está triunfando en Spotify. Idónea para seguidores tanto de El Último Vecino como de New Order.

The Sound of Arrows / Don’t Worry: Aunque no es un single tan claro como ‘Wonders’, ‘Don’t Worry’ sí nos hace pensar que el segundo disco de los suecos The Sound of Arrows podría estar mucho mejor que lo último de Hurts.

The Go! Team / Semicircle Song: Festiva y muy orgánica nueva canción de The Go! Team, con la que presentan un álbum que se llamará casi, casi como este mismo sencillo. ¿Quedan por ahí fans de I’m from Barcelona?

Shopping / The Hype: La banda de post-punk londinense autora en 2015 de ‘Why Choose’ vuelve con un gran single de tintes funk que va a gustar tanto a seguidores de !!! como de Chic.

Sparks / Édith Piaf (Said It Better than Me): Tras 50 años en activo continúan en forma Sparks, que han publicado el recomendado ‘Hippopotamus‘.

Puzzles y Dragones / Fuerzas absurdas: Vuelve a ser estupenda otra de las canciones de los madrileños Puzzles y Dragones, quienes ya pasaran por nuestra lista de mejores canciones de 2013.

Amanitas / Tu sonido: Entre las recientes protagonistas de nuestra sección “Revelación o Timo“, las chilenas Amanitas, que se han superado con el segundo adelanto del que ha de ser su debut largo.

Son Lux / Dream State: Fascinante y épico es el primer adelanto de lo nuevo de la banda experimental Son Lux, que gracias a la claridad de ‘Dream State’, podría sumar fans de gente tan popular como Sigur Rós.

Mujeres / Siempre eterno: El 17 de noviembre llega a través de Sonido Muchacho lo nuevo de Mujeres, presentado por este single de menos de 3 minutos producido por Sergio de SVPER.

Ibeyi, Mala Rodríguez: Entre las sorpresas del nuevo disco de Ibeyi, el dúo con Mala Rodríguez, cargado de ritmos tropicales y voces distorsionadas, que se acerca ya al millón de reproducciones en Spotify.

Kelela / Waitin’: Uno de los singles que presentan el nuevo disco de Kelela, considerado el primero de su carrera por su propio equipo, es el sensual ‘Waitin”.

Björk / the gate: Cerramos con la que es vuestra canción favorita en este momento, como se desprende de las votaciones que recogemos todas las semanas: el tema que presenta el nuevo disco de Björk.