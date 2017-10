Sabina critica que los medios extranjeros distorsionen el conflicto entre España y Cataluña

Joaquín Sabina se encuentra en Latinoamérica promocionando su nuevo disco, ‘Lo niego todo’. Él había sido una de las primeras celebridades en opinar sobre el conflicto entre España y Cataluña, apoyando las palabras de Joan Manuel Serrat sobre la falta de transparencia del referéndum, que en su opinión ha creado una “gran fractura social”.

Durante una rueda de prensa en Quito, Ecuador, el autor de ’19 días y 500 noches’ ha respondido a unas preguntas sobre la situación de España y Cataluña, tras lo que ha vuelto a posicionarse en contra del referéndum, concretamente de los políticos catalanes que han “dividido Cataluña por la mitad, que es lo peor que puede hacer un gobernante”. Sabina ha defendido que “esto no es cómo lo están vendiendo y se lee en la prensa extranjera de que es Cataluña contra España, es Cataluña contra Cataluña”. El cantante lamenta además que esta división haya dado pie a que haya familias que “ya no se hablan entre ellas”, o “amigos míos que ya no pueden opinar públicamente porque quieran seguir siendo españoles”.

En cualquier caso, Sabina se ha mostrado sobre todo enemigo de las fronteras, explicando que está “radicalmente en contra de alguien que quiera hacer una patria mas pequeñita teniendo una tan grande”. Ha continuado: “Yo creo que el siglo XXI es el siglo de borrar fronteras en lugar de hacer fronteras nuevas. Yo creo que Europa, donde vivo, los mayores males que ha tenido han sido por culpa del nacionalismo, [como] las dos guerras mundiales”. Consciente de la resonancia que pueden adquirir sus palabras, no obstante, el cantante ha querido aclarar: “Yo no soy un político ni un opinador político. Soy un ciudadano que se preocupa por las cosas que pasan en mi país”.