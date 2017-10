¿Cómo demonios se sentó Ariana Grande en ese taburete? Sus fans investigan replicando la pose

‘My Everything’, el segundo disco de Ariana Grande, vendió varios millones de copias y dio a su autora éxitos como ‘Problem’, ‘Break Free’ o ‘Love Me Harder’. Sin embargo, una persona ha decidido ahora detenerse en su portada, que resulta es todo un misterio. ¿Cómo demonios consiguió Grande sentarse en ese taburete con esa postura, sin utilizar su trasero, solo sus piernas, y cuando parece que, proporcionalmente, su trasero no se sitúa en apoyo alguno?

Jesse McLaren, redactor de Buzzfeed y humorista, ha tratado de averiguar el misterio probando la postura él mismo y ha sido un absoluto desastre. “Ni de broma ese culo está sentado en ese taburete”, ha escrito. Otras personas han probado la postura ellas mismas y han conseguido mantenerla sin demasiado problema, aunque claramente habiendo apoyado sus traseros en el taburete. Algunos creen por tanto que la portada de ‘My Everything’ simplemente es resultado de la edición digital.

Las réplicas de la portada son imperdibles y Grande lo sabe. La cantante ha estado atenta al misterio en Twitter y ha retuiteado el intento de pose de McLaren con el mensaje “la próxima semana en cazadores de mitos…” La intérprete de ‘Dangerous Woman’ no ha querido aclarar si su pose en el taburete de ‘My Everything’ es real o producto de un programa informático… ¿debería probar la postura más gente para animarla a hacerlo?

I've done the research and there's no way her ass is sitting on that stool. pic.twitter.com/AIGNpcJn6G — Jesse McLaren (@McJesse) October 15, 2017

No not photo shopped my mate didn't photo shop pic.twitter.com/b9zKniDVMK — Spooky Kimiana 🌹🌙 (@agbxdangerous) October 16, 2017

pretty hurts. I remade it because I strive for perfectionist pic.twitter.com/msiz4AIVPD — kenny🕸 (@Slhut) October 16, 2017

I've done research of my own and concluded that it is very possible her ass is sitting on that stool. pic.twitter.com/Ybyx0UMele — Steph (@Stephanieuhh) October 16, 2017