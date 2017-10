Reese Witherspoon y Jennifer Lawrence revelan nuevos casos de abuso

Tras salir a la luz el caso Weinstein, que implicaría a uno de los mayores productores de Hollywood en varios casos de acoso, continúan revelándose más sucesos similares. Reese Witherspoon ha dicho que sufrió abusos por parte de un director de cine cuando tenía 16 años, indicando que no fue un hecho aislado. “Siento asco por el director que me acosó cuando tenía 16 años y enfado con los agentes y productores que me hicieron creer que el silencio era condición para mantener mi empleo”, ha indicado durante un acto en California, añadiendo que después los casos de acoso y abuso han sido habituales a lo largo de su carrera. Witherspoon ha dicho que después de todos los casos que han salido a la luz ha decidido hablar en voz alta, en representación de otras actrices y guionistas “sobre todo mujeres” que han tenido una experiencia similar.

Por su parte, en el mismo evento, Jennifer Lawrence ha dicho que durante su juventud una productora mujer la obligó a desnudarse junto a otras 5 mujeres para hacerla ver cuán gorda estaba. “Me dijo que tenía que perder 7 kilos en 2 semanas. La productora me hizo desnudarme junto a otras 5 mujeres que estaban mucho, mucho más delgadas que yo. Nos pusieron unas al lado de otras con solo unas cintas tapando nuestras partes. Después de humillarme, esta mujer me dijo que usara mis fotos desnuda para inspirarme para mi dieta”. Lawrence acudió a otro productor para contarle el incidente, a lo que este añadió: “no sé por qué todo el mundo piensa que estás tan gorda, yo te veo follable”.

Lawrence ha dicho también que “de manera extraña estos hechos van a unir a muchas mujeres” y que ahora sabe que no tiene “que sonreír cuando un hombre la hace sentir incómoda”. “Todo ser humano tiene que ser tratado con respeto, como ser humano que es”.