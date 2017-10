Sesión de Control: Refree, Xoel López. Marina Gallardo, The Unfinished Sympathy, Monserrat, El Coleta…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades nacionales más interesantes del panorama alternativo y/o independiente de nuestro país. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente. Hoy añadimos en ella nuevas canciones de Refree, Josele Santago, Mariona Aupí, Mow, Los Bengalas…

Refree

Raül Fernández Refree, además de producir a artistas del calado de Lee Ranaldo, Kiko Veneno, Sílvia Pérez Cruz, Christina Rosenvinge o Rosalía, tiene su propia carrera en solitario. El pasado viernes nos sorprendía ha lanzado un álbum sin previo aviso, tan inesperado como su contenido: ocho cortes de música instrumental producto de la improvisación con tres marcas y tipos distintos de guitarras. Pese a sonar árido, lo cierto es que es una música profunda e inspiradora en la que converge su inventiva y versatilidad. Como dice la nota de prensa firmada por nada menos que Niño de Elche, “¿quién se atrevería a negar que en una nota de sus numerosas guitarras no se encierra o, mejor dicho, no se abre, el rock, la electrónica, el minimalismo, el pop o el flamenco?”

Marina Gallardo

Otra que nos ha sorprendido es Marina Gallardo, cuyo último álbum ‘This Is The Sound’ data de una ya lejano (o eso parece) 2012. La cantautora originaria del Puerto de Santa María publica el 27 de octubre en Foehn Records ‘The Sun Rises in the Sky and I Wake Up’, frase que podemos escuchar en la atmosférica y dreampopera ‘White Glances’, segundo adelanto del álbum tras la más convencional ‘Vanishing Fears’.

Xoel López

El que fuera conocido por su proyecto Deluxe, Xoel López, acaba de anunciar también la inminente edición de su 3er disco en solitario, sucesor de ‘Paramales’. Como aquel, ‘Sueños y pan’ (publica Altafonte el día 17 de noviembre) está influenciado por el folclor latinoamericano y el gallego(!), aunque conectado con la contemporaneidad a través de una producción electrónica y festiva. Es, al menos, lo que deducimos tras escuchar su primer adelanto, ‘Jaguar’.

The Unfinished Sympathy

Tras reactivarse el pasado año para, en principio, volver a tocar en directo, uno de los grupos de emo-indie-rock más importantes de la pasada década han terminado fabricando su primer disco desde que publicaran ‘Avida Dollars’ (2009). The Unfinished Sympathy, el grupo del que surgieron Joan Colomo y Eric Fuentes (y El Mal), vuelven además a sus orígenes (es decir, el veterano sello BCore Disc) para publicar ‘It’s A Crush!’ este próximo viernes, día 20 de octubre. En sus dos avances, ‘Sentimental Shock’ y ‘Goodbye/Hello’, sí parecen haber cambiado en estos años… pero a mejor.

Mariona Aupí

Después de formar parte de aquellos Fang que destacaran a finales de los 90 y primeros 00 con su rock á là PJ Harvey y después de sus aventuras músico-poéticas con Carlos Ann, Mariona Aupí lanzó al fin su primer disco en solitario en 2013, ‘Criatura’. Hace tan solo un par de semanas que le ha dado continuidad: en ‘Le Monde’, publicado por La Cúpula, pone de nuevo su expresiva voz al servicio de una lírica a medio camino de Corcobado o Nacho Vegas. ‘3500 días’, con ese clip tan inquietante –entre Lynch y los vídeos de gatitos–, es su estupenda carta de presentación.

Josele Santiago

La voz eterna de Los Enemigos, Josele Santiago, publicaba hace unos días ‘Transilvania’, su cuarto disco en solitario. En esta ocasión se ha atrevido, además, a ponerse en manos de un productor tan implicado y, digamos, invasivo como Refree. Su mano se percibe, por ejemplo, en las voces y sintes de esta ‘Saeta’ que, pese a su sonido abierto y optimista, habla de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia.

Monserrat

Crowdfunding con final feliz: el grupo alicantino Monserrat alcanzó el objetivo que perseguían para financiar el lanzamiento de su segundo disco, ‘Navega’, y desde hace unas horas está disponible en plataformas de streaming. Como acostumbra la banda del también guitarrista de Rusos Blancos, Javier Monserrat, ‘Navega’ promete clasicismo de guitarras con Beatles, Byrds o Juan y Junior en el horizonte. Pureza.

Mow

El proyecto de Gabriela Casero era una de nuestras apuestas nacionales para este 2017. Tras lograr ser número 1 de nuestro top semanal y acrecentar su popularidad con temas como ‘Come As You Are’ –que pudimos estrenar y que se acerca a las 200.000 reproducciones en Spotify, el pasado 22 de septiembre dio su primer gran paso discográfico con ‘Wom’ su primer EP más o menos homónimo. Además, acaba de estrenar un veraniego y sugerente vídeo a cámara lentísima para ‘Grasiah’, su canción estrella que acumula más escuchas en Manhattan que en nuestro propio país.

El Coleta

Tras ‘M.O.Vida madrileña’, su disco autoeditado en 2015, y en medio de incesantes conciertos con Jarfaiter y Cecilio G., el singular rapero de Moratalaz acaba de anunciar la próxima aparición de un nuevo trabajo. ‘Neokinki’ se lanzará en varias partes, la primera de las cuales se llama ‘La Ruta´Los Xés’, “4 temas de bakalao revolucionario’ entre los que se incluyen aquel ‘Vota PDR’ con Niño de Elche, ‘Camarada cañero’ con Mueveloreina y este ‘Bakaluti Durruti’. Este sábado, 21 de octubre, presentará estas canciones en el festival Autoplacer 2017.

Los Bengala

Este dúo zaragozano se ha labrado una inmejorable reputación gracias a sus directos salvajes y fieros –sus camisas estampadas de tigre les vienen al pelo por algo más qu epor su nombre–, así que ya venía haciendo falta dar continuidad a su debut ‘Incluso festivos’. ‘Año selvático’, grabado durante varios meses debido a constantes interrupciones para proseguir su gira, promete más sudor, rock ’n roll desbocado y mucho estribillo. Por supuesto, seguirán presentándolo incesantemente: esta semana están en Palencia (día 20, Universonoro) y Guadalajara (día 21, Festival Fidegua).