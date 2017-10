Naughty Boy y Laura Mvula convierten ‘Dancing Machine’ de Jackson 5 en un himno queer

Según se había anunciado semanas atrás, lo próximo de Naughty Boy, el productor británico que triunfara años atrás como productor principal del debut de Emeli Sandé, además de singles como ‘La La La’ (con Sam Smith) y ‘Runnin´’ (con featuring de Beyoncé), será un disco de adaptaciones de clásicos de la Motown. Será su primer disco desde que publicara en 2013 su debut ‘Hotel Cabana’, un disco repleto de nombres propios del pop como los antes citados más Ed Sheeran, Tinie Tempah, Ella Eyre o Bastille.

El proyecto lleva por título Naughty Town y pretende homenajear al sello que propició el esplendor de la música soul en los años 60 y 70, reinterpretando algunas de las canciones que editaron en aquellos años. De nuevo, estará lleno de artistas invitados en el plano vocal, si bien de momento no han sido desvelados. Bien, en realidad sí que ha sido desvelado uno de ellos: se trata de Laura Mvula, la autora de discos tan fascinantes como ‘Sing To The Moon’ o ‘The Dreamer’ que, pese a eso, fue despedida por Sony Music con muy malas formas y de manera fulminante meses atrás.

Naughty Boy opina que este bache seguro hará crecer artísticamente a la cantante británica y, convencido de su talento, ha apostado por ella para interpretar su personal versión de ‘Dancing Machine’, publicada originalmente por The Jackson 5 en el disco de mismo nombre del año 1974 (podéis escucharla en un vídeo en directo más abajo). En la curiosa web del proyecto, una ciudad animada, podemos encontrar declaraciones de Shahid Khan y Mvula hablando de por qué escogieron esta canción y su método de trabajo.

En su versión, productor e intérprete ofrecen una versión bailable pero muy alejada del disco funk original, con Mvula aportando un toque jamaicano a su voz y convirtiendo los arreglos de metales del original en un hipnótico bucle vocal. Su vídeo, recién estrenado, muestra a un bailarín ataviado con un vestido de fiesta y tacones, haciendo sus pasos de baile en un túnel del metro.