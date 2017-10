Liam Gallagher anuncia conciertos en Madrid y Barcelona, con preventa desde hoy

Liam Gallagher ha anunciado dos conciertos en España el próximo mes de febrero. Las fechas son el 23 de febrero en La Riviera de Madrid y el 24 de febrero en Razzmatazz de Barcelona. La preventa de entradas empieza hoy jueves 19 de octubre a las 10 horas, tal y como se indica en la web de Live Nation. La entrada general se abre el viernes 20 de octubre.

El artista presenta su nuevo disco, ‘As You Were’, editado el pasado 6 de octubre y que ha sido un éxito rotundo en las islas británicas, donde ha conseguido el mejor debut del año solo por detrás de Ed Sheeran y Rag ‘N Bone Man. Además, el público tenía ganas de tenerlo en vinilo, porque ‘As You Were’ se ha convertido en el vinilo más vendido en su primera semana en Reino Unido desde 1997: 20 años.

Gran parte del éxito de ‘As You Were’ se debe por supuesto a sus buenos singles, como ‘Greedy Soul’ o ‘Wall of Glass’, aunque también en parte a las entrevistas llenas de titulares que suele dejar Gallagher allá por donde va: sin ir más lejos, el músico anunciaba recientemente a El País que Bono de U2 sería “su telonero”. En otras entrevistas, quien recibía era James Corden, a quien más tarde aseguraba respetar, no obstante.