The Breeders quieren tocar en Madrid

The Breeders, el grupo de Kim Deal de Pixies, ha vuelto este año con nuevo single, ‘Wait in the Car’, que se espera aparezca próximamente en un nuevo 7” de la formación. The Breeders presentará este y otros temas en una gira europea que ha arrancado el 15 de octubre en Glasgow y que pasará por Londres, París o Berlín.

¿Pero qué hay de España? El grupo ha compartido en Facebook una imagen de Madrid con el texto “¿no sería fantástico tocar en esta ciudad?” Primavera Sound ha comentado en el post “sí, ¡sería genial!” ¿Se avecina concierto de The Breeders en la capital española? ¿Es casualidad que este fin de semana sea el Primavera Club?

The Breeders es uno de los grupos de rock alternativos más queridos de los 90, gracias en parte a su éxito ‘Cannonball’ y a otros temas incluidos en su excelente segundo disco ‘Last Splash’, de 1993, como ‘Drivin’ in 9′ o ‘Do You Love Me Now?’.

Los álbumes de The Breeders han sido escasos en los 27 años que han seguido a su debut ‘Pod’ en 1990: su tercer trabajo ‘Title TK’ salió en 2002 y su tercer y último disco, ‘Mountain Battles’, en 2008.