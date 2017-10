Pussycat Dolls responden a las acusaciones de su antigua integrante y ultiman su regreso

Pussycat Dolls han vuelto a la actualidad esta semana a colación de la polémica Harvey Weinstein, después de que una antigua integrante, Kaya Jones, quien no formó parte de la carrera discográfica del grupo, pero sí de varias actuaciones y singles anteriores, haya acusado a la banda de haber sido una “red de prostitución”. La creadora del grupo-franquicia, Robin Antin, negaba las acusaciones tajantemente, tachándolas de “asquerosas”.

Faltaban por responder las aludidas y lo han hecho a través de un comunicado publicado en Entertainment Weekly, donde niegan dichas acusaciones y defienden que el motor del grupo ha sido siempre el “empoderamiento femenino y la sororidad”: “relacionar nuestro trabajo profesional en Pussycat Dolls a una red de prostitución no solo mina todo lo que hemos trabajado estos años, sino que también resta atención a las millones de víctimas que están saliendo a la palestra y hablando alto y claro en todo el mundo”, han dicho. Si bien Pussycat Dolls no descartan que las experiencias de Jones sean ciertas, defienden que ellas no fueron conscientes de estas en caso de que ocurrieran y que por tanto tampoco fueron “cómplices”.

The Pussycat Dolls, uno de los “girl groups” más importantes de la pasada década, gracias a éxitos como ‘Don’t Cha’, ‘Stickwitu’ o ‘When I Grow Up’, ultiman estos días algún tipo de regreso. Su Instagram oficial enlaza a una web llamada PCD Reunion, que da acceso a la suscripción de una hoja informativa. Se desconoce por el momento en qué consistirá esta reunión, si en un disco, una gira de conciertos o ambos, o ninguna de estas cosas.