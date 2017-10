Quién es quién en Primavera Club 2017 (Parte 2 de 2)

Tras los primeros 10 grupos presentados, hoy mostramos la segunda tanda de nuestro especial dedicado a descubrir quiénes y qué esconden esos nombres semidesconocidos (artistas nacionales como Medalla y Aloha Bennets –que acaban de lanzar su debut– o internacionales como Superorganism ya han tenido un espacio en nuestra página recientemente) que a buen seguro depararán sorpresas a los asistentes al Primavera Club 2017 que se celebra entre los días 20 y 22 de octubre en Madrid y Barcelona. Foto portada: St. Woods; Foto interior: Rakta

Baba Stiltz

Pese a su juventud –23 años–, este productor sueco es ya toda una referencia de la nueva electrónica mundial. Aunque sus trabajos parten del house, su propuesta está abierta a todo tipo de influencias -dub, glitch, hip hop– y se concreta en canciones de electropop tan seductor como ‘Baby’, ’Can’t Help It’ o ‘This Is It’. Cuando no está creando sus propios temas, produce para la estrella del hip hop escandinavo Yung Lean, por cierto.

Madrid: Sábado 21 octubre, Sala Taboo, 04:00h

Clap! Clap!

Si eres uno de esos fascinados por los más recientes encuentros entre electrónica y world music, tipo Acid Arab, no deberías perderte el show del italiano Cristiano Crisci y su banda completa, que desgranarán esa suerte de hip hop y house oscuro e hipnótico aderezado con percusiones y voces originarias del continente africano, en su mayoría. El talento desplegado en discos como ‘Tayi Bebba’ y ‘A Thousand Skies’ ha llamado la atención hasta de Paul Simon, que contó con él para las programaciones y producción de parte de su notable último disco, ‘Stranger to Stranger’.

Madrid: Sábado 21 octubre, Teatro Barceló, 21:20h

Barcelona: Viernes 20 octubre, Sala Apolo, 01:25h

Ganges

Una de las mayores promesas del pop nacional está a punto de dar el pelotazo, si es que no lo ha dado ya. Tras la edición de su EP ‘Lost Æsthetics’, que contenía hits potenciales como ‘Origami’, el trío al que tiempo atrás comparábamos con London Grammar ha terminado de explotar con una ‘400 millas Norte’ –su primera incursión en lengua castellana– que ya supera el cuarto de millón de escuchas en Spotify. Acaban de estrenar, por cierto, su cuidado vídeo oficial.

Madrid: Sábado 21 octubre, El Cielo de Barceló, 19:45h

Gold Connections

Will Toledo, el alma de Car Seat Headrest, ha ejercido de cicerone musical de otro Will, Marsh. Toledo se ha implicado al máximo (producción, grabación y mezcla) en el primer EP –publicado por el sello Fat Possum (Spiritualized, Temples) de este joven cantautor rock cuyas canciones, repletas de melancolía, evocan a tótems del indie rock norteamericano como Guided By Voices o Built To Spill.

Madrid: Sábado 21 octubre, El Cielo de Barceló, 21:55h

Barcelona: Viernes 20 octubre, La [2] de Apolo, 22:00h

Happy Meals

Glasgow permanece como cuna de buena parte del mejor pop y rock de Gran Bretaña. De allí procede el dúo formado por Suzi Rodden y Lewis Cook, cuyo pop es una amalgama en la que vale prácticamente todo, desde la tradición francesa al house, la psicodelia y el tecnopop. Tras los EPs ‘Apéro’, ‘Fruit Juice’ y la serie ‘Full Ashram Devotional Ceremony’ –todos accesibles en su web–, acaban de estrenar una ‘Tomorrow Could Be Heaven’ que no desentonaría bajo la etiqueta Italians Do It Better junto a Chromatics y Glass Candy.

Barcelona: Domingo 22 octubre, La [2] de Apolo, 20:35h

Jorra i Gomorra

Dice la bio de su sello Bubota Discos que Jorra Santiago es toda una institución en la escena del pop rock underground de Mallorca. El colaborador de Miquel Serra y proyectos como Roig! o Lost Fills se ha ganado una gran reputación como guitarrista, pero también ha venido publicando sus propias canciones (¡en cassette!), que ahora cristalizan en ‘Música sèria’, su primer disco. Con influencias folclóricas y de indie rock pulcro, canciones como ‘Windom Earle’, ‘Ausiàz The Killer’ o ‘Deixau-ho’ esconden perversamente mensajes de inconformismo y rebeldía social tras sus melodías cristalinas.

Barcelona: Sábado 21 octubre, La [2] de Apolo, 19:45h

Low Island

Aquellos fans de Wild Beasts desconsolados por su desaparición, quizá encuentren algo de consuelo en Low Island, un proyecto que conjuga rock entendido a la manera de Everything Everything o Radiohead y electrónica bailable a la manera de Four Tet. Aunque en singles como ‘Rest Your Head’ esta banda de Oxford también demuestra una sensibilidad próxima a Bon Iver o James Blake.

Barcelona: Domingo 22 octubre, Sala Apolo, 21:00h

Moor Mother

No debe engañarnos su imagen a lo Kelela: la artista Camae Ayewa proviene de la escena punk y free jazz de la ciudad de Filadelfia. Por eso su hip hop como Moor Mother tiene mucho más que ver con proyectos experimentales y desafiantes musicalmente como Ho99o9 o Kate Tempest que con SZA o la nueva diva del R&B experimental. Tras publicar el pasado año su primer disco largo, ‘Fetish Bones’, este 2017 ha editado un EP con el productor Mental Jewelry y otro con la banda de jazz experimental Irreversible Entanglements, de la que es MC.

Madrid: Viernes 20 octubre, Teatro Barceló, 18:20h

Barcelona: Sábado 21 octubre, La [2] de Apolo, 20:45h

Rakta

Aunque este trío femenino proceda de Sao Paulo, están mucho más cerca de enganchar a los fans de Sepultura que a los del tropicalismo. Si bien con quien está realmente emparentada su música es con el ruido espiritual y chamánico de Swans, merced a su psico-post-punk hipnótico –que posiblemente complacerá a fans de Savages– aderezado con percusiones de inspiración tribal y libre de guitarras (!). Su puesta en escena, a tenor de lo encontrado en Youtube, se antoja imperdible. Su último trabajo ‘III’ data de 2016, pero este año ya han presentado una nueva canción, ‘Memória do futuro’.

Madrid: Viernes 20 octubre, El Cielo de Barceló, 00:30h

Barcelona: Domingo 22 octubre, Centre Cultural Albareda, 13:00h

St. Woods

Nacho García se ganó nuestra admiración cuando, semanas atrás, estuvo cerca de ganar un certamen de bandas noveles ante nuestras propias e incrédulas narices. Este músico no oculta que, tras un pasado emo-punk, descubrió su cáliz sagrado en las obras de Bon Iver y Mumford and Sons. Sin embargo, y aunque su sonido parte del ukelele con el que compone sus canciones, en ‘Lessons’, su primer disco producido por Brian Hunt demuestra que su paleta sonora va más allá y es capaz de hacer temas tan pop, a secas, como ‘My Side’ o ‘In Town’, su “hit”.

Madrid: Viernes 20 octubre, El Cielo de Barceló, 20:45h