Rozalla, Twenty 4Seven, Taleesa… se suman a 2 Unlimited, Gala, Technotronic y más en Love the 90’s 2018

Tras el éxito de público de Love the 90’s, que se ha celebrado por primera vez este año en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Bilbao, rescatando algunos de los nombres más emblemáticos del dance de los noventa, el festival anuncia que volverá en 2018 en Madrid, Sevilla y Valencia con nuevo escenario y nuevos nombres. Las fechas son el 12 de mayo en el WiZink Center de Madrid (vuelve a coincidir con Eurovisión), el 26 de mayo en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla y el 2 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

2 Unlimited, Gala, Technotronic, Corona, Chimo Bayo, OBK, Spanic! y Viceversa repetirán en la edición de Love the 90’s de 2018, tal y como ha confirmado el festival esta mañana en rueda de prensa. También lo harán el locutor Fernandisco y los Jumper Brothers. Se suman a ellos Rozalla, intérprete de ‘Everybody’s Free’; Twenty 4Seven, a quienes recordarás por la gran ‘Slave to the Music’, Taleesa, intérprete de ‘I Found Luv’; además de Alexia, Alice Deejay, Just Luis, 2 Fabiola, Paradisio, Ku Minerva, Marian Dacal, Double Vision y Paco Pil. Estos son, por ahora, los primeros nombres confirmados en Love the 90’s 2018.

Las entradas para los tres conciertos salen a la venta el 25 de octubre en la web de Yo salía de fiesta en los 90.

Hugo Albornoz, director de Sharemusic!, ha destacado en rueda de prensa hoy el estreno del festival en Sevilla, que supone la primera vez este se celebra en Andalucía. Ha dicho: “Durante todo este año nos han llegado miles de comentarios por parte de los fans andaluces pidiéndonos un Love the 90’s en su comunidad. Por ello hemos preparado una cita muy especial en Sevilla con la que esperamos cumplir y superar sus expectativas, con un cartel muy completo y en un escenario de auténtico lujo”.