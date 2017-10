The Killers, Demi Lovato y Kesha, entre las actuaciones de los MTV EMAs 2017; Taylor Swift, de momento, no

MTV ha anunciado hoy las primeras actuaciones de los premios MTV EMAs 2017, entre las que se incluyen las de The Killers, que semanas atrás lanzaban el que para nosotros era su mejor disco hasta el momento ‘Wonderful Wonderful’; Demi Lovato, que acaba de publicar ‘Tell Me You Love Me‘, un buen disco de R&B y soul; Kesha, autora de ‘Rainbow‘, uno de los discos más sorprendentes de la temporada; y Stormzy, el maestro del grime que, dado que la ceremonia se celebra el domingo 12 de noviembre en Londres, juega en casa.

Junto a ellos, también se han anunciado al fenómeno fan canadiense, Shawn Mendes, y a la ex-Fifth Harmony Camilla Cabello. No hay noticias, sin embargo, de que vaya actuar la mujer que acapara el mayor número de nominaciones de esta edición –incluido, de manera dudosa, el premio a Artista del Año–, Taylor Swift. Hay razones para pensar que podría suceder, puesto que la gala se celebra solo 2 días después de que se publique su esperado nuevo disco, ‘Reputation’, y, además, parece que la zona norte de Londres ha sido objeto de constantes visitas por su parte (local de kebabs incluido) en los últimos tiempos. Dado que estas se anuncian como “las primeras actuaciones”, aún hay esperanza.

Entre los nominados de este año, como ya os contamos, destacaba el hecho de que Taylor sea una de las pocas mujeres seleccionadas. Un buen ejemplo es, sin ir más lejos, la categoría de Mejor Artista Español, en la que compiten por el premio Viva Suecia, Kase. O, Lori Meyers, C. Tangana y Miguel Bosé. Un campo de nabos, vaya.