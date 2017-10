Katy Perry, colgada en su concierto de Nashville por un error técnico

La gira de Katy Perry continúa por Estados Unidos dejando resultados desiguales: si la recaudación en Uncasville era sorprendentemente alta, la siguiente filtrada es bastante más modesta en cuanto a dinero ingresado y en cuanto a asistencia de público.

Hoy la cantante es noticia por un problema técnico durante la interpretación del tema ‘Thinking Of You’, que se produce por los aires. La cantante, conocida por haber volado durante el descanso de la Super Bowl hace un par de años, tuvo peor suerte anoche. Algo falló y Katy se quedó colgada en el aire, preguntándose si tenía que empezar a contar chistes, a interpretar otra canción o qué hacer. Finalmente la bajaron de mala manera, pues en lugar de terminar sobre el escenario, hubo de tirarse al público. “Sacad vuestros móviles, esto es un momento Youtube”. Et voilà.

La gira de Katy Perry lleva unas 15 fechas en Estados Unidos. El tour continuará todo este otoño y parte del invierno por Norteamérica antes de que la cantante se concentre en su participación en American Idol. En primavera será el turno de Europa, sin parada en España, y en verano, el de Oceanía.

Lol @katyperry's flying planet stage got stuck in Nashville and she had to jump into the crowd pic.twitter.com/p3aYrYlQbF

— Dave Paulson (@ItsDavePaulson) October 19, 2017