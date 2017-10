Lucia Scansetti nos avanza una “fuga dramática” del sonido que ha tenido hasta ahora

Lucia Scansetti cuenta con una de las voces más bonitas del panorama nacional, como dejaba ver hace unos años la preciosa ‘Sold Out’ o el disco de 2015 ‘Dimensions of Dialogue’, que incluye su canción más exitosa hasta la fecha, ‘Fools’ (en un pasado muy pasado quedan ya sus colaboraciones con Carlos Jean). Pero Scansetti va a cambiar de tercio. Si hace unos meses revelaba que Charlie Bautista probablemente ya no produciría su siguiente disco, ahora mismo trabaja ya en ese segundo largo junto a un productor que de momento no quiere revelar y que ha conocido a través de Ed Is Dead (!). Antes de su concierto de este viernes en el Café Berlín de Madrid (entradas, aquí), que forma parte del ciclo MadTown Days, hablamos con ella brevemente.

¿Cómo ha ido tu gira de este mes por Reino Unido y cómo ha surgido?

Desde que acompañé a Rodriguez en su gira ‘Searching for Sugarman’, la inquietud que ya teníamos de tocar fuera de España se ha disparado, han surgido muchas oportunidades. Estamos empezando a sentar base en UK porque es muy probable que en cuanto salga el disco me mude a Londres, creo que mi nuevo sonido va a encajar bien allí y es un buen sitio para desarrollarse musicalmente.



¿Qué puedes anticipar de tu nuevo disco en cuanto a temática, sonido…? Has dicho en una entrevista que Charlie Bautista ya no sería quizá la persona adecuada para producirlo, ¿esperamos una huida bastante radical del sonido de ‘Sold Out’ o ‘Fools’ o tampoco será radicalmente distinto?

Esperamos una fuga dramática del sonido que he tenido hasta ahora. Es curioso, porque realmente vuelvo al origen, sólo que nadie lo conoce. El disco está coproducido por mí, y tengo el honor de poder trabajar con mi productor favorito de los últimos años. Me parece un genio del sonido, lo escuché por SoundCloud gracias a mi amigo Ed is Dead, que me dijo que “creía que me iba a gustar”. Tardé alrededor de 3 segundos en contactar con él. Escuchó mi maqueta y comenzamos a trabajar juntos a distancia, él vive en Brooklyn así que es un proceso complicado, producimos por Skype y nos mandamos 50 correos al día.

¿Para cuándo podríamos esperar el primer adelanto?

Es posible que presente alguna canción nueva en el Café Berlín, para ir preparando el terreno. Pero de momento no tengo fechas de publicación, quiero dedicarle al disco el tiempo que creo que merece para no arrepentirme después de nada.

¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado desde que te dedicas a la música?

Ambas cosas me influyen a nivel psicológico, no son logros o anécdotas concretas.

Lo mejor es la ambición de crecimiento constante, me viene muy bien sentir que no puedo dormirme en ningún momento, siempre hay una meta por delante de la que acabas de alcanzar. Cualquier otra cosa me parece bastante aburrida, y tiendo a la locura cuando me aburro.

Lo peor es compatibilizar eso con llevar una vida normal. Siempre hay una pequeña sensación de aislamiento e incomprensión cuando dedicas toda tu energía y tu tiempo a una única cosa.

¿Alguna experiencia musical, personal, social… que haya inspirado claramente tu inminente etapa?

Las personales siempre son las más drásticas. A veces es necesario que todo estalle para poder tomar una nueva perspectiva, no hay otra forma de evolucionar. Hasta ahora hacía canciones para exteriorizar emociones, normalmente románticas o nostálgicas, todo dirigido a alguien concreto. Es una especie de plaga de la que no somos del todo conscientes, el “tú” de las canciones.

Mi vida ha cambiado de tal forma que ya no encuentro inspiración ahí, pero de pronto tengo muy presentes anécdotas tontas que viví de muy pequeña y creo que han configurado mi forma de responder ante todo a día de hoy. Pasaba mucho tiempo sola y creo que eso te hace desarrollar una imaginación inmensa. Mi próximo disco es una especie de regresión a cada momento en el que he sido consciente de que estaba creciendo.