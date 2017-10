Sam Smith presentará su nuevo disco en Barcelona y Madrid en marzo

El 7 de noviembre se publica ‘The Thrill of it All’, el nuevo disco de Sam Smith, y el cantante británico no dejará pasar la oportunidad de presentarlo en España. Recordemos que Smith todavía no ha actuado en nuestro país: en 2015 hubo de cancelar la que iba a ser su primera actuación en España, en el festival Dcode de Madrid, debido a problemas en sus cuerdas vocales.

Smith ha anunciado ahora dos fechas en nuestro país el año que viene (aunque ninguna en su querida Málaga). Serán el 15 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 de marzo en WiZink Center de Madrid. Las entradas salen a la venta el 27 de octubre, con preventa desde el 26 de octubre, tal y como se indica en Live Nation.

‘The Thrill of it All’ es el segundo disco de Sam Smith y sucede a su debut superventas ‘In the Lonely Hour‘. El álbum se presenta con ‘Too Good at Goodbyes’, que está siendo un gran éxito en Reino Unido y Estados Unidos, y se ha adelantado recientemente con ‘Pray’. Os dejamos en cualquier caso con un directo de ‘Too Good at Goodbyes’ que seguramente no distará mucho de lo que se verá en marzo.