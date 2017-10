Simian Mobile Disco, Alizzz y especial Madonna, esta noche en Razzmatazz

Simian Mobile Disco, el dúo de electrónica de baile de James Ford y Jas Shaw, actúa esta noche en la sala The Loft de Razzmatazz, en Barcelona, para presentar su último disco, ‘Welcome to Sideways‘, en el que el grupo se dedica a la elegancia y al carácter hipnótico de los ritmos deep house y minimal tecno en los que ya se sumergió en su álbum anterior, ‘Whorl’. El dúo se dio a conocer masivamente en 2007 con la edición de su debut de EDM popero, ‘Attack Decay Sustain Release’, que incluía su éxito ‘I Believe’, y es autor de otros temazos rompepistas como ‘Audacity of Huge’ o ‘Cruel Intentions’. Su actuación es a partir de las 1 horas. Las entradas están disponibles en la web de Razzmatazz.

Además, este viernes en Razzmatazz trae otras propuestas atractivas. Alizzz, uno de los mejores productores de nuestro país, conocido por su trabajo en solitario (por las que ha llegado a fichar por Mad Decent, el sello de Diplo) y ahora mismo sobre todo por sus producciones para C. Tangana (‘Mala mujer’), pinchará en el Razzclub, la sala principal de Razzmatazz, dentro del programa Fuego y compartiendo cabina con Dj2d2 y Will Blake.

Por otro lado, en Pop Bar habrá una nueva edición de la fiesta Back to the 80s, dedicada a Madonna pero en la que también sonarán otros éxitos emblemáticos de la época. Y en Lolita regresamos también a los ochenta, pero esta vez a través del post-punk de Broken English Club, el proyecto de Oliver Ho, que comparte cartel con Spastor y Stein.