Ready for the Weekend: Taylor Swift, Bunbury, Jessie Ware, Templeton, Sidonie & G. Milkyway… ¡y Stromae!

Por fin Taylor Swift mueve ficha: hoy, aún con las legañas, hemos podido escuchar el nuevo adelanto de ‘Reputation’, próximo álbum de la exitosa cantautora pop. Junto a este ‘Gorgeous’, la jornada de hoy destacan nuevos singles tan esperados como los de Fever Ray o MGMT, así como novedades de Sleater-Kinney (un single benéfico por la causa feminista), Rita Ora, Mika, Post Malone, Novedades Carminha (siguiendo su línea cada vez más bailable), Viva Suecia, BadBadNotGood con Samuel T. Herring (de Future Islands), One Path, el dúo de electrónica George FitzGerald, ToteKing, Mikky Ekko, Lee Fields & The Expressions, Everything Is Recorded (proyecto de Richard Russell, del sello XL), la promesa Sara Hartman, un single de remezclas de Sidonie que incluye uno del nuevo profesor de OT, Guille Milkyway, Rural Zombies, Naughty Boy & Joe Jonas, que coincide con su hermano Nick (que presenta tema para una BSO de peli animada) y Fifth Harmony (que comparten BSO de peli animada navideña con Mariah Carey).

Junto a todos ellos, tenemos nuevos adelantos de artistas que publican sus nuevos discos en las próximas semanas: Charlotte Gainsbourg, Templeton, Mujeres, Kelly Clarkson, Baxter Dury, Weezer, Ty Dolla $ign, Julio de la Rosa, Liima, Carlos Ann y Maroon 5 (con A$AP Rocky esta vez).

En el apartado de álbumes, sin duda los grandes lanzamientos de la semana son los discos de Bunbury -al que entrevistábamos esta semana–, ‘Expectativas’, Jessie Ware, ‘Glasshouse’ y Niall Horan, que debuta tras la escisión de One Direction. Aunque igual o más interesantes que aquellos son los nuevos trabajos de Destroyer (hoy mismo hemos publicado una interesante entrevista con Dan Bejar), Lindstrøm, Amatria, The Unfinished Sympathy, Kllo, Nightcrawler (ya sabéis, el gran abanderado de la electrónica retro –onda giallo– en nuestro país), el productor francés Orelsan (que, atención, incluye una colaboración de ¡Stromae! –ojalá se le haya pasado lo de su retiro–), los neo-noventeros Bully, Monserrat y Refree (ya os hablamos de estos dos lanzamientos en nuestra Sesión de Control), y el interesante debut de los barceloneses Olivemoon.

En cuanto a EPs, llaman la atención los que presenta Wild Beasts (a modo de despedida), Khaled (PXXR GVNG, Los Santos) recopilando sus temas junto al productor Cooking Soul, Dâm Funk y el primero el que nosotros era una de las promesas para este 2017, Bryce Fox. Además, Future y Young Thug se han sacado de la manga una mixtape conjunta.

Por último, y percibiendo ya lo cerca que tenemos las navidades, el párrafo que habitualmente dedicamos a las novedades más curiosas crece exponencialmente: las reediciones de ‘The Queen Is Dead’ de The Smiths, ‘Listen Without Prejudice I / MTV Unplugged’ de George Michael, una antología de John Carpenter y la caja triple de The The son claros ejemplos. Pero también destacamos un disco de rarezas presentado por Spoon, el homenaje al disco de Tegan and Sara ‘The Con’ por su 10º aniversario a cargo de artistas como Chvrches, Ryan Adams, Grimes, Sara Bareilles, etc., una bailable remezcla de Mount Kimbie a cargo de Kelly Lee Owens, y esa banda sonora doble que Adriá Arbona de Papa Topo ha realizado para dos pelis de Marc Ferrer, incluyendo el temón ‘La llamada‘, versiones de TCR y Debbie Harry, etc.