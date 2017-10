Genesis P-Orridge anuncia que sufre leucemia

Genesis P-Orridge, líder de los icónicos Throbbing Gristle y de Psychic TV, ha anunciado en un comunicado de Facebook que sufre leucemia. El tipo concreto de leucemia que padece es leucemia mielomonocítica crónica, según sus doctores un “desorden de la sangre que amenaza seriamente a la vida”. P-Orridge inicia su tratamiento el lunes 23 de octubre.

La artista ha anunciado a su vez la postergación de la inminente gira europea de Psychic TV, que pasaba por Madrid el próximo 4 de noviembre.

En su comunicado -en el que P-Orridge se refiere a sí misma en primera persona del plural-, la artista apunta que ha tenido problemas de salud toda su vida, y que incluso ha estado “clínicamente muerta en tres ocasiones”, pero que estos nunca habían afectado a sus giras. Sin embargo, su enfermedad requiere ahora su máxima atención y descanso. Escribe: “Esperaba que estaría bien, pero hoy me han dicho que la enfermedad se ha agravado esta semana. Mis más sinceras disculpas a todos los que comprasteis entradas [para Psychic TV], tenía ganas de compartir tiempo, espacio, ideas hermosas y celebraciones con vosotros en todas esas ciudades. Postergar la gira no fue mi primera opción en absoluto […] Me disculpo también con los promotores y los cientos de gente visible e invisible que trabaja para que estas giras sucedan y para que estos locales puedan sobrevivir. Me rompe el corazón haber visto cuánto han trabajado Matski y Edley para montar todo esto y que ahora me digan que mi viejo cuerpo de 67 años necesita descansar. Llevo cincuenta años dando conciertos. Es la primera vez que he tenido que hacer esto. Espero que no vuelva a hacer falta”.