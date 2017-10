Ezra Furman anuncia ‘Transangelic Exodus’ y comparte la teatral ‘I Love You So Bad’

Ezra Furman ha anunciado finalmente su nuevo disco, ‘Transangelic Exodus’, que publica Bella Union el próximo 9 de febrero. El álbum se adelanta con el estupendo single ‘Driving Down to L.A.’, cuyo videoclip se rodó en Virginia y puede decirse predijo el tumulto de Charlottesville.

Furman explica que una de las canciones del disco, ‘I Lost My Innocence’, narra el momento en que se da cuenta, a una edad muy temprana, de que es diferente. “Esa experiencia temprana marca al narrador de por vida. Desde una edad muy joven, debido a los problemas que rodean el género y la sexualidad, sentí que mi destino era tener una perspectiva de outsider. Te radicaliza”. El artista apunta: “que la palabra “trans” forme parte del título tiene absolutamente que ver con ser una persona queer”.

El autor de ‘Perpetual Motion Picture‘ ha estrenado un tema nuevo junto al anuncio de su disco, ‘I Love You So Bad’, un tema dramático, en su estilo, con cuerdas tipo ‘Viva la Vida’ y una interpretación vocal teatral y desgarrada. Es la pista 9 de un álbum que incluye algún curioso título, como ‘Maraschino-Red Dress $8.99 at Goodwill’.

‘Transangelic Exodus’:

01 Suck the Blood From My Wound

02 Driving Down to L.A

03 God Lifts Up the Lowly

04 No Place

05 The Great Unknown

06 Compulsive Liar

07 Maraschino-Red Dress $8.99 at Goodwill

08 From a Beach House

09 Love You So Bad

10 Come Here Get Away From Me

11 Peel My Orange Every Morning

12 Psalm 151

13 I Lost My Innocence