El particular stripper de The National

The National estrenan un vídeo más correspondiente a su último disco, ‘Sleep Well Beast’, que ha dejado multitud de singles de adelanto, buzz singles y vídeos varios como ha sido el caso de ‘The System Only Dreams in Total Darkness’, ‘Guilty Party’, ‘Carin at the Liquor Store’ y ‘Day I Die’, siendo la favorita del público claramente la primera a juzgar por lo que vemos en Spotify.

La nueva apuesta de The National para defender este disco que ha sido número 1 en Reino Unido es ‘I’ll Still Destroy You’ y quienes se han encargado de dirigir el vídeo son Allan Sigurðsson y Ragnar Kjartansson, quien de hecho aparece en el reparto.

El vídeo, acorde a su ritmo acelerado y definitivamente desbocado en sus últimos instantes, presenta una fiesta con confetti y champagne. Pero tratándose de The National aquí hay también un poso amargo y agridulce y el stripper de esa fiesta no es el idóneo para según qué despedidas de soltera.

Matt, líder de The National, ha dicho sobre la canción que trata sobre “automedicarse”. “Es sobre cómo cambiamos nuestro estado mental, ya sea a través de la maría, del vino o lo que sea. Es un ingrediente de mi vida. A veces nos excedemos, aunque siempre lo he llevado bien de manera extraña. Canto mucho sobre eso y sobre los peligros que conlleva”.