Vídeo didáctico: así no se debe tocar a Harry Styles, así se puede tocar a Harry Styles

Harry Styles ha sido noticia en las últimas horas porque una fan no ha dudado en tocarle el paquete cuando se ha acercado al público durante un concierto en California. El vídeo, a pesar de durar solo 9 segundos, es lo suficientemente ilustrativo como para haber dado la vuelta al mundo varias veces a lo largo del día.

Sus fans no han tardado en tomar las redes sociales adoptando el hashtag #RespectHarry, reflexionando sobre los límites y el respeto que merece el autor de ‘Harry Styles’. Algunos de los tuits recopilados por el NME son: “es repugnante y una falta de respeto tocar a Harry sin su consentimiento, sobre todo la entrepierna o los muslos”, “anuncio de servicio público: las celebridades son seres humanos. Harry Styles es un ser humano. No es un objeto sexual” o “no soy fan de 1D pero esto es terrible, hay que respetar a todo el mundo, recordad que esto también es acoso sexual”. De hecho una usuaria dice: “no está bien manosear a los hombres tampoco. No es distinto y es repugnante si pensáis que los hombres no pueden ser también víctimas de acoso sexual”.

En medio de esta oleada de opiniones, una persona ha puesto el toque de humor preguntándose por qué no puede ser “todo el mundo como esta chica”. En el vídeo adjunto, muestra cómo hay que tocar a Harry Styles en un concierto. Podéis ver los dos ejemplos bajo estas líneas.