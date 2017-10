Yawners: “No nos avergüenza decir que Blink-182 es una influencia”

El Festival Monkey Week traía a gente consagrada como Swans y a gente no-consagrada-que-igualmente-lo-está-petando-ya como Princess Nokia, pero también nos traía (y esto era lo más destacable con respecto a otros festivales) propuestas interesantes que están intentando hacerse un hueco en la escena musical de nuestro país. Una de ellas es la formada por la salmantina Elena Nieto, voz y guitarra, y el navarro Martín Muñoz, batería y coros; los dos componen el dúo Yawners. Ambos están metidos en otros proyectos, pero su apuesta principal es esta banda en la que a través del skatepunk noventero se asoma tímidamente -quizás cada vez menos tímidamente- el pop; no en vano, nos hablan tanto de Nirvana como de The XX e incluso de ser teloneros de Justin Bieber. Mientras unas tostadas en una cafetería de la Alameda les ayudaban por la mañana a recuperarse del doble bolo que tuvieron el día anterior, Elena y Martín nos comentaron cómo ha ido evolucionando tanto la formación como el sonido, qué planes de futuro le ven a Yawners, o su opinión de las comparaciones con Dover y Hinds.

¿Cómo surgió Yawners y cómo ha ido evolucionando?

Elena Nieto (E): Pues Yawners surgió a finales del 2014 en Salamanca, con un amigo mío, Oliver. Teníamos otras bandas y decidimos hacer un dúo… estuvimos así como año y medio, luego me fui a vivir a Alemania y entró a tocar otro batería. Y ahora la formación somos Martín y yo, Martín lleva como un año y algo… ¡y aquí estamos!

¿Os conocisteis en Madrid o ya os conocíais de antes?

Martín Muñoz (M): Elena estaba viviendo en Alemania y contactó con un amigo nuestro de Madrid, diciéndole que necesitaba un batería para una gira por España. Se puso en contacto conmigo, hicimos la gira juntos y nos caímos de puta madre. Y me quedé.

¿Habéis compuesto conjuntamente alguna canción?

M: Lo último que hemos sacado.

E: Sí, ahora estamos sacando temas nuevos, la semana pasada sacamos un single (‘Arco Iris’) y estamos ahora con otra canción, poco a poco.

El nombre molaba, pero además nos representaba (…) porque Óliver y yo éramos, y seguimos siendo, bastante perezosos

“Yawn” es bostezar, y cuando dices que algo es un “yawner” es que es súper aburrido.

E: Cuando se formó el grupo, pasó lo típico, haces una banda y es como “vale, ¿y ahora cómo se llama?”. El nombre molaba, pero además nos representaba la movida porque Óliver y yo éramos, y seguimos siendo, bastante perezosos, así que encajaba con nuestra personalidad. [Risas]

Vuestras canciones pueden recordar a Blink-182, The Offspring, My Bloody Valentine, incluso la primera etapa de Avril Lavigne… ¿quizás la mayor influencia es de My Bloody Valentine?

E: Sí que ha tenido una influencia, pero no la mayor… al componer las canciones yo me inspiro sobre todo en lo que escuchaba mi adolescencia, en el skatepunk de los 90, en grupos del rollo Subpop como Nirvana, también Hüsker Dü, y también grupos tipo Blink-182, no me avergüenza decirlo, es así. [Risas]

En una entrevista leí que en los viajes teníais una playlist donde pasábais de Nirvana a Britney. ¿Os veis haciendo temas más pop en un futuro?

E: Sí, sí, yo para nada lo descarto. De hecho, ahora estamos tocando palos más emo, y acabamos encajonados en el pop, y creo que seguiremos por ahí, nos gusta.

En ‘Dizzy’ quizás ‘Stinky Princess’ sea la que más se acerca a eso, tiene un rollo surf-pop.

E: Sí, de hecho en ‘Dizzy’ los temas no siguen una línea general, hay temas muy diferentes a nosotros, y es cierto que ‘Stinky Princess’ es la más popera, desde luego es la más happy.

¿Qué os llama más dentro del pop, aunque no sea un pop tipo Britney?

E: The XX nos gusta.

M: Sí, aunque a mí me mola más Jamie en solitario, porque me gusta mucho producir electrónica, y lo que hace ese tío me parece brillante. Y bueno, a mí me flipa Justin Bieber.

Ah, entonces cuando hablábais de “Justin” en la playlist de esa entrevista era Bieber. Supuse que os referíais a Timberlake.

M: No… bueno… en verdad, los dos. [Risas]

E: Sí, eso te iba a decir.

¿Y vas a meter un rollo más electrónico en algún tema de Yawners?

M: Ahora estoy haciendo trap, pero es un proyecto en solitario… en Yawners ni de coña. Tengo un proyecto que es MON DVY, es una movida que me he hecho para mí con la que llevo poco, hace solo un mes que presenté el primer single [NdE: ‘Da Beast‘]. Pero lo que me gusta profesionalmente es Yawners, lo que pasa es que me encanta el trap, pero lo hago más para mí y mis colegas. Si llega a algún lado, de puta madre, pero tampoco voy a volverme loco.

Yawners sacó hace poco un nuevo single, ‘Arco Iris’, ¿qué podéis contarnos de él?

E: Es una canción que cambia un poco el rollo con respecto al disco anterior, tiene como te contaba antes tonos más del emo. La grabamos en Estudios Piccolo con Dan Saló, la masterizamos en Ultramarinos y luego hicimos un videoclip muy chulo con Joan Bosch, que es un colega mío, él hizo también el del single de Cala Vento hace poco. Y la portada la hizo el guitarrista de Vulk, así que todo queda como en familia.

Justo al principio del videoclip sale la bandera LGBT, no sé si es un guiño, o simplemente son los colores del arcoiris.

E: ¡Si te digo la verdad no me he fijado! Quizás Joan Bosch sí que lo hizo un poco como guiño, y en ese caso me parece estupendo. No sé, la temática de la canción en principio no tiene que ver con nada LGBT, se llama ‘Arco Iris’ aunque la canción sea en inglés porque, cuando la grabamos con Dan Saló, él decía que ve las canciones como si fueran colores, algunas las ve lila, otras amarillo… y en ésta decía que veía todos los colores del arcoiris, así que me pareció un buen nombre.

Ayer actuasteis dos veces, primero en el escenario de los coches de choque en pleno mediodía, donde imagino que os asasteis, y por la noche en la Sala Holiday.

E: Uf, sí, Martín de hecho…

M: Yo tuve que salir corriendo al camerino a echarme agua en la cabeza, porque me estaba hasta mareando.

E: Fue a las dos de la tarde, imagínate… ahí, con la carpa, rollo efecto invernadero, las pasamos putas.

Fuese un guiño o no lo de la bandera, desde que te quitaste (a Martín) la camiseta por el calor tenías unos cuantos chicos diciendo “cómo está el batería” en plan fan…

M: Uy, ¿yo tengo fans? [Risas]

Ayer tocasteis esas dos veces pero además tú, Elena, tocaste luego a la madrugada también con FAVX, ¿no?

E: Sí, y entre que recogimos y tal… las 4 de la mañana.

¿Sueles tocar con ellos?

E: ¡Sí! Pero llevo poquito, llevo dos meses con ellos.

¿’Arco Iris’ forma parte de un futuro segundo EP?

E: De momento forma parte de un single de dos temas. Falta por sacar la cara B del single, que también tiene videoclip. Por lo pronto haremos un release digital de esos temas, y luego los sacaremos en un single de 7” con Meyo Records. Y luego, pues no te digo que no, puede formar parte de un disco en 2018, pero no lo tenemos concretado.

M: De momento a dar bien de bolos, y a ver qué pasa.

En cuanto al sello, ¿estáis entonces con Meyo Records?

E: Hemos trabajado con muchos. Cuando sacamos ‘Dizzy’ lo editamos con una coedición de tres sellos, luego se interesó un sello de Reino Unido, nos sacaron una edición limitada de 7″ con tres temas que estaban en el disco. Y lo que vamos a sacar ahora, pues con Meyo, que lo lleva mi colega Elías. Llevan también a Vulk, que son colegas… no sé, a mí me gusta eso, lo de hacerlo con amigos, estar agusto, y ya está.

[Publicar su disco solo en cassette] sale superbarato fabricarlo y lo puedes vender también barato. (…) Me pareció una buena estrategia para difundir la música

‘Dizzy’ está, en físico, disponible solo en formato cassette. ¿Cómo se os ocurrió?

E: Me pareció una idea de la leche, sale superbarato fabricarlo y lo puedes vender también barato, lo cual te da mayor posibilidad para darle salida en los conciertos. No es lo mismo que si vendes un vinilo a 15 euros. Me pareció una buena estrategia para difundir la música.

Además, el hecho de que esté en formato cassette conecta con el sonido de skatepunk noventero.

E: Totalmente. No fue por lo que lo hicimos, pero es cierto que escuchándolo con cassette le das un matiz que no le da un disco.

¿Os han comparado alguna vez con Dover?

E: Sí, además hace poco.

M: Estábamos en Radio 1, ¿no?

E: Sí, con Nacho Álvaro, que nos invitó a tocar unos temas en directo y en eléctrico. Y, cuando terminamos, uno de los técnicos que estaban allí nos dijo “oye, me habéis recordado un montón a Dover, no sé si os sentará bien o si os sentará mal”.

¿Y cómo os sentó?

E: Bien, bien. A mí los dos primeros discos de Dover me parecen flipantes, así que guay la comparación.

En alguna web he visto que os comparaban con Hinds.

E: Pues no sé… en cuanto a sonido, no lo veo, si acaso el rollo lo-fi, pero nosotros somos mucho más de tocar a toda leche. Lo único es que yo soy una chica, pero no sé, no creo que eso sea motivo de comparación. No sé, o porque las dos bandas parten de Madrid… pero vaya, igual que un grupo de death metal puede ser de Madrid. [Risas]

¿Éste es vuestro primer festival?

E: ¡Qué va!

M: Estuvimos en Portugal el año pasado, en el Quintanilla Rock.

E: También hace dos semanas en el Irún Rock, luego cosas más underground tipo el Mono Sonoro de Salamanca, en Toledo también estuvimos en otro… pero en el Monkey es nuestra primera vez.

Los [grupos de chicas] que se dan un poco a conocer están totalmente en el punto de mira de la gente

Le preguntamos hace poco a Rosalía por un tema del que hemos hablado alguna que otra vez en nuestra web, que es la ausencia de grupo de chicas, o solistas chicas, entre los cabezas de cartel de festivales. Por lo general no suele haber.

M: Hasta que (los organizadores de festivales) nos conozcan a nosotros. [Risas]

E: Yo creo que hay muchos grupos de chicas, y muy buenos, pero no tienen tanta visibilidad, y los que se dan un poco a conocer están totalmente en el punto de mira de la gente. Ha pasado en el caso de Hinds, de hecho. Supongo que de Yawners también hay gente que dice cosas, no sé. Pero bueno, leí que en el Monkey Week el 40% de las bandas tenían alguna integrante femenina, y entre las cabezas de cartel también había un buen número de chicas. Creo que es algo por lo que hay que luchar poco a poco, los promotores sobre todo tienen ahí un papel. Es muy importante que haya chicas que toquen, chicas que hagan buenos discos, buenas bandas…

¿Os ha pasado alguna vez que os hayan tomado menos en serio por ser un grupo en el que la voz es una chica?

M: Yo en mi experiencia que he tenido con Yawners no he visto que nos hayan menospreciado porque Elena sea una chica. Incluso al contrario, alguna vez se ha acercado gente a decir “buah, Elena, qué locura”. Aunque quizás eso también tiene un punto… el hecho de que porque seas chica y toques bien…

E: Sí, alguna vez ha habido algún comentario que quizás a alguien le puede pasar desapercibido, pero… a mí no. [Risas] Por ejemplo, “buah, qué bien tocas, tocas como un tío” y es como “¿qué dices?”. Luego, yo también toco en un grupo de chicas, Estrogenuinas, y ahí es un poco más evidente. En algunos festivales, al sacar los amplis nos dicen “no no, por favor, ya te lo llevo yo”, cosas así.

¿Con qué grupo nacional os gustaría hacer una gira conjunta, o de teloneros?

E: Quizás por economizar en logística, con Cala Vento.

M: A mí con girar me da igual con uno que con otro. Aunque prefiero ir con mi banda y ya está.

Bueno, cuando tengas más temas de trap en solitario, puedes ser tú el telonero.

M: Uf, qué va, yo prefiero tener solo un bolo, que soy bastante intenso tocando.

Me gustaría [ir de telonero] con alguien que no tuviese nada que ver con lo nuestro… con Justin Bieber

¿Y con alguno internacional?

M: Con PUP.

E: No sé decirte…

M: Con Madonna.

E: [Risas] Y con Lady Gaga. Pues no sé, con cualquier banda que admiro y de la que tengo sus discos.

M: Mira, de España sí que me gustaría con Viva Belgrado.

E: Sí, son unos chicos majísimos que se montan unas giras del copón y que tienen unos discazos.

M: Realmente me gustaría con alguien que no tuviese nada que ver con lo nuestro… con Justin Bieber, ¿te imaginas, Yawners teloneros de Justin Bieber?

E: Ya, pero es que eso no va a pasar.

M: También estoy muy enganchado a Mura Masa, me parece brutal lo que hace ese tío.

¿Algo más que queráis decir?

E: Pues que sacaremos la cara B del single en cosa de un mes, y de momento seguimos girando, el 17 de noviembre estaremos en Bilbao, el 25 de noviembre en la Sala Sol de Madrid, y el 15 de diciembre estaremos también en Madrid, en el Wurlitzer Ballroom, como presentación del single… y más fechas que saldrán.

Foto del grupo cedida por Yawners, obra de EF13.