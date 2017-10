‘Joanne’ alcanza el Platino en EEUU y Perú “premia” a Lady Gaga con la peor figura de cera de su vida

Lady Gaga va reconduciendo las cosas tras sus problemas de salud que la llevaron a aplazar toda su gira europea. Como si el karma existiera o algo, ha sido relajarse y empezar a salir las cosas bien para la autora de ‘Born This Way’: tras reubicarse las fechas de su gira –incluidas las dos que estaban previstas en Barcelona–, ha vuelto a cantar en público en una gala benéfica junto a los 5 presidentes vivos de su país y, en las últimas horas, su álbum ‘Joanne’ ha obtenido la certificación de Disco de Platino en Estados Unidos.

Puede no parecer demasiado si lo comparamos con ‘The Fame’ (cuádruple Platino) y ‘Born This Way’ (doble Platino), pero teniendo en cuenta que tanto ‘Artpop’ como ‘Cheek To Cheek’ (su disco de jazz-swing junto a Tony Bennett) no pasaron del Oro, no está nada mal. Desde luego, lo que no se podrá decir es que su disco de cantautora country ha sido un flop. Recientemente, recordemos, se estrenaba en Netflix ‘Five Foot Two‘, un documental muy íntimo centrado en la creación de ese álbum.

Pero claro, no todo iban a ser alegrías. Además de una bonita placa conmemorativa que ha mostrado en Twitter, Gaga también ha recibido un “premio” inesperado que seguramente no olvidará. Se trata de una figura de cera que el museo de ídem de Lima, Perú, ha dedicado a su persona. Little Monsters de todo el mundo han flipado con el resultado, una especie de mutación entre Rossy de Palma y la Gaga de ‘Poker Face’ (nunca mejor dicho), que no puede ser casualidad que vea la luz días antes de Halloween. ¿O quizá estaban pensando en su supuesta caracterización como Donatella Versace que se truncó en favor de Penélope Cruz?

Aún así, aún les queda mucho a estos buenos señores del Perú para igualar al Museo de Cera de Madrid, cuyas imágenes de Beyoncé, Fernando Alonso, Jorge Sanz o Michael Jordan son tan feas que son recurrentes memes.

