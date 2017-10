Joe Jonas y su prometida Sophie Turner (Sansa Stark), pillados de compras por Malasaña

La prensa del corazón (y también la musical) ha informado en los últimos días que el músico y cantante Joe Jonas, que se diera a conocer años ha junto a sus hermanos Nick y Kevin como The Jonas Brothers, se ha comprometido oficialmente con su pareja. Que, atención, no es otra que la popular actriz Sophie Turner, más conocida por su papel de Sansa Stark en la popularísima serie de HBO ‘Juego de Tronos’.

Casualmente, el pasado fin de semana han sido avistados por el clásico barrio de moderneo madrileño, Malasaña. En diversas capturas de varios tuiteros, hemos podido verles comprando ropa en el interior de una boutique o pillando unas latas comprando un avituallamiento en la puerta de un chino establecimiento de ultramarinos.

¿Que qué hacían estas dos celebrities mundiales en la capital? Pues resulta que el domingo Joe actuaba con su actual grupo, DNCE, en una fiesta que organizaba Los40 y patrocina una marca de refrescos en el WiZink Center, junto a CNCO (los de ‘Reggaetón lento’), Blas Cantó y Ana Mena, entre otros. En algún vídeo furtivo, también podemos ver a Sophie moviéndolo al son de ‘Despacito’, por ejemplo. Recordemos que este año DNCE, tras pegar bastante con ‘Cake By The Ocean’ –incluido en su debut homónimo–, ha vuelto a atinar en las listas de éxito con su tema junto a Nicki Minaj ‘Kissing Strangers‘.

Podemos pararnos a analizar que me he encontrado a Joe Jonas y a Sophie Turner en una tienda de malasaña ? Gracias. pic.twitter.com/5eoTkpPvyG

Sophie Turner dancing to Despacito in Spain, Madrid 💃💙 Video by @carmenkodi @SophieT #SophieTurner pic.twitter.com/HTKKkgMnFm

